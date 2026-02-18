Cum ne relaxează ninsoarea creierul și cum ne protejăm ochii de zăpadă



Zăpada, filtru de liniște: Ce este „detoxul vizual”

În viața de zi cu zi, suntem bombardați de stimuli vizuali: notificări pe ecrane, culori stridente, reclame luminoase și traficul agitat din oraș. Creierul nostru procesează constant contururi, contraste și schimbări rapide, încercând să filtreze ce este cu adevărat important.

Potrivit specialiștilor InfoSan, zăpada schimbă radical această dinamică. Ea acoperă detaliile inutile, uniformizează culorile și îndulcește muchiile dure ale peisajului urban (borduri, colțuri, trepte).

„Când ninge, facem un «detox vizual». Scena devine mai ușor de procesat pentru sistemul nostru vizual, apar mai puține micro-alerte și scade oboseala de atenție. Când privirea nu mai este bombardată cu detalii, mintea nu mai aleargă constant”, explică reprezentanții InfoSan.

Ninsoarea vine și cu alte avantaje: aduce un ritm mai blând, mai puțin trafic, mai puțină agitație și acel sentiment de confort, care ajută creierul să se relaxeze.

Studii publicate în Journal of Environmental Psychology arată că peisajele acoperite de zăpadă permit creierului să intre într-o stare de repaus. Reducerea efortului de procesare al cortexului vizual scade stresul mental. Și cercetătorii de la Universitatea Harvard au demonstrat că aglomerarea vizuală este un factor major de oboseală. Zăpada elimină acest „zgomot”, îmbunătățind capacitatea de concentrare și reducând starea de alertă constantă a sistemului nervos.

Pentru relaxarea creierului, medicii Spitalului de Oftalmologie InfoSan recomandă cititul pe hârtie. ,,O atenție mai stabilă înseamnă un efort mai mic pentru creier și, implicit, pentru ochi. Acest lucru este esențial mai ales în cazul textelor lungi sau dense, unde hârtia oferă repere clare care susțin înțelegerea și memoria”, susțin specialiștii Infosan.



Provocarea de pe pârtie: Atenție la ,,orbirea” din cauza zăpezii!

Dacă în oraș, zăpada ne calmează, la munte, pe pârtie, situația se schimbă. Lumina reflectată de zăpadă reprezintă o provocare oftalmologică majoră. La altitudine, ochii primesc o cantitate mult mai mare de raze UV, ceea ce poate duce la așa-numita „orbire a zăpezii”.

Dr. Andreea Ciubotaru și echipa sa de la Spitalul privat de oftalmopediatrie InfoSan avertizează că ,,orbirea zăpezii” este, de fapt, o arsură a suprafeței oculare provocată de radiațiile ultraviolete. Simptomele includ:

Usturime și lăcrimare abundentă;

Senzația de „nisip în ochi”;

Sensibilitate extremă la lumină.

Organizația Mondială a Sănătății arată că zăpada proaspătă poate reflecta până la 80% din radiațiile UV, dublând practic expunerea ochilor față de o zi obișnuită. Studiile publicate în High Altitude Medicine & Biology confirmă că intensitatea radiațiilor UV crește cu 10-12% la fiecare 1.000 de metri altitudine. Astfel, pe pârtie, ochii sunt mult mai vulnerabili decât la nivelul mării.

La schi: recomandările specialiștilor pentru o vedere sănătoasă

Pentru a ne bucura de peisaj fără riscuri, dr. Andreea Ciubotaru subliniază importanța echipamentului adecvat. Ochelarii de schi nu sunt doar un accesoriu de modă, ci o necesitate medicală. Aceștia trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Protecție UV 100%: Indispensabilă pentru a bloca radiațiile nocive. Lentile performante: Acestea trebuie să reducă lumina reflectată și să îmbunătățească contrastul, esențial în combinația soare + zăpadă. Fixare ermetică: Ochelarii trebuie să stea bine pe față, pentru a nu permite luminii să pătrundă prin lateral.

„Dacă observați că lumina vă obosește ochii sau aveți orice îngrijorare legată de vedere, este important să consultați un specialist”, recomandă echipa InfoSan.

Indiferent de vârstă, adulți sau copii, protecția ochilor în sezonul rece trebuie să rămână o prioritate pentru a transforma iarna într-o oportunitate reală de relaxare.

Medicii de la spitalul Infosan continuă campaniile de screening oftalmologic gratuit în grădinițe prin intermediul Asociației Infosan pentru Eliminarea Orbirii Prevenibile, inițiativă lansată în 2024. Programul urmărește identificarea precoce a afecțiunilor de vedere la copii, prevenind complicațiile severe, inclusiv pierderea ireversibilă a vederii.

