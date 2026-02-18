În județul Ilfov, fermierul Claudiu Davițoiu, președintele Asociației Crescătorilor de Vaci Holstein RO, gestionează provocările cauzate de condițiile meteo extreme.

„Ne descurcăm pe cont propriu, eu sunt de la 3 noaptea în fermă să avem grijă de văcuțe. A fost viscol, dar am mai trecut prin astfel de episoade. Stratul de zăpadă e mare, nu am mai avut așa strat de 6-7 ani. Dar am mai avut. Norocul nostru este că viscolul nu e mare și temperaturile nu sunt un risc. Putem gestiona situația, avem utilajele noastre cu care ne facem treaba, nu avem încotro”, a declarat pentru Agro Intel fermierul Claudiu Davițoiu, proprietarul Agroindaf Afumați.

Stratul de zăpadă acumulat în urma ninsorilor ar putea depăși 50 de cm până la finalul zilei, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Davițoiu a menționat că nu a solicitat ajutorul autorităților locale din Petrăchioaia. „Au drumurile de curățat ca să aibă acces mașinile, au ei altele pe cap, nu au timp de noi acum, noi suntem pe cont propriu, cum v-am zis”, a explicat fermierul.

Ferma sa, specializată în creșterea bovinelor de lapte din rasa Holstein RO, numără aproximativ 1.000 de capete.

Fermierul a subliniat că strategia de intervenție a fost realizată pe baza alertelor meteo transmise public și prin aplicații, fără a primi informații directe de la autorități.

„Putem gestiona situația, avem utilajele noastre”, a adăugat Davițoiu, evidențiind adaptabilitatea fermierilor în fața condițiilor meteo dificile.

