Schimbările climatice contribuie la răspândirea bolii în Europa

O boală tropicală extrem de dureroasă, numită chikungunya, poate fi acum transmisă de țânțari în majoritatea țărilor europene, din cauza crizei climatice și a extinderii țânțarului-tigru asiatic (Aedes albopictus), potrivit unui studiu publicat în Journal of Royal Society Interface și citat de The Guardian.

Studiul arată că schimbările climatice permit răspândirea virusului în 29 de țări europene, inclusiv în România, care este catalogată printre țările cu risc moderat

Zonele cu cel mai ridicat risc (pentru 6 sau mai multe luni pe an, din mai până în noiembrie) includ Albania, Grecia, Italia, Malta, Spania și Portugalia. Zonele cu risc moderat (pentru 3-5 luni pe an, din mai până în septembrie) sunt identificate ca fiind Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Elveția.

Zonele cu risc scăzut (pentru mai puțin de trei luni pe an, inclusiv iulie și august) includ Danemarca, Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Norvegia, Suedia și Regatul Unit.

Potrivit oamenilor de știință, continuarea încălzirii globale va permite extinderea bolii în Europa și mai departe, spre nord.

„Rata de încălzire globală în Europa este aproximativ dublă față de media globală, iar limita inferioară a temperaturii pentru răspândirea virusului contează foarte mult, deci noile noastre estimări sunt destul de șocante. Extinderea spre nord a bolii este doar o chestiune de timp”, a declarat Sandeep Tegar de la UK Centre for Ecology and Hydrology (UKCEH), autorul principal al studiului.

Boala chikungunya: simptome severe și efecte pe termen lung

Identificat pentru prima dată în 1952 în Tanzania, virusul chikungunya era anterior limitat la regiunile tropicale, unde milioane de persoane se infectează anual. Boala provoacă dureri articulare severe și prelungite, care pot fi, în unele cazuri, letale pentru copii mici și vârstnici.

Dr. Diana Rojas Alvarez, de la Organizația Mondială a Sănătății, a subliniat gravitatea acestei boli: „Chikungunya poate fi devastatoare, cu până la 40% dintre persoane care continuă să experimenteze artrită sau dureri foarte severe chiar și după cinci ani”.

Chikungunya este cauzată de un virus cu acid ribonucleic (ARN) care aparține genului alphavirus din familia Togaviridae, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Numele „chikungunya” provine dintr-un cuvânt din limba kimakonde din sudul Tanzaniei, care înseamnă „cel care se apleacă” și descrie aspectul aplecat al persoanelor infectate cu dureri articulare severe (artralgie). Virusul Chikungunya (CHIKV) se transmite la om prin înțepăturile țânțarilor femele infectate, cel mai frecvent țânțarii Aedes aegypti și Aedes albopictus. Aceste două specii pot transmite și alte virusuri, inclusiv virusurile dengue și Zika. Ele înțeapă în principal în timpul zilei, iar activitatea lor poate atinge vârfuri dimineața devreme și după-amiaza târziu.

Simptomele chikungunya apar între 2 și 12 zile după ce pacientul a fost mușcat de țânțarul infectat. Chikungunya este rareori fatal. Majoritatea simptomelor sunt, în general, autolimitate și durează 2-3 zile.

Boala se caracterizează printr-o apariție bruscă a febrei, care este frecvent însoțită de dureri articulare. Alte semne și simptome frecvente includ dureri musculare, cefalee, greață, oboseală și erupții cutanate.

Durerea articulară este adesea debilitantă și durează de obicei câteva zile, dar poate fi prelungită, durând săptămâni, luni sau chiar ani, potrivit OMS. Majoritatea pacienților se recuperează complet după infecție; cu toate acestea, au fost raportate cazuri ocazionale de complicații oculare, cardiace și neurologice asociate infecțiilor cu CHIKV.

Primul caz de virus Chikungunya, confirmat în România

Țânțarul-tigru asiatic, care înțeapă în timpul zilei, a invadat Europa în ultimele decenii. Deși a fost detectat în România la începutul acestui an, acesta nu s-a stabilit încă acolo.

Primul caz de virus Chikungunya din România a fost confirmat, în luna ianuarie, de dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș din București. Este vorba de un bărbat venit dintr-o zonă cu transmitere endemică – Africa.

„Acum 20 de ani, dacă cineva ar fi spus că vom avea chikungunya și dengue în Europa, toți ar fi spus că e nebun: acestea sunt boli tropicale. Acum, totul s-a schimbat. Acest lucru se datorează acestui țânțar invaziv și schimbărilor climatice – este chiar atât de simplu”, a explicat dr. Steven White de la UKCEH.

Date alarmante privind răspândirea în Europa

Potrivit studiului, temperatura minimă necesară pentru transmiterea virusului este de 13-14 grade Celsius, cu mult mai mică decât estimările anterioare (16-18°C).

„Estimările noastre sunt destul de detaliate și ne permit să identificăm locațiile specifice și lunile în care transmisia este posibilă, astfel încât autoritățile locale să poată decide când și unde să acționeze”, a adăugat Tegar, autorul principal al studiului.

Iernile reci din Europa au acționat până acum ca o barieră naturală care a prevenit activitatea țânțarului-tigru pe tot parcursul anului, însă în sudul Europei se observă deja activitate continuă a acestuia, ceea ce ar putea duce la amplificarea focarelor de chikungunya. În 2025, Franța a raportat peste 800 de cazuri de chikungunya, comparativ cu doar aproximativ 30 în ultimul deceniu. Cazurile au fost declanșate de călători infectați care s-au întors din teritoriile franceze de peste mări.

