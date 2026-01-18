Lucrările, estimate să înceapă în 2027

„Studiul de fezabilitate este la ora actuală la CNAIR pentru obținerea tuturor avizelor necesare. Mai mult ca sigur, lucrările la viitorul drum expres Pitești-Mioveni, unul foarte important pentru industria auto, vor începe în 2027”, a declarat, pentru Libertatea, Ion Mînzînă, președintele Consiliului Județean Argeș.

Libertatea a vorbit și cu reprezentanți din cadrul CNAIR pentru a afla care este stadiul acestui proiect major de infrastructură.

„Studiul de fezabilitate se află în etapa finală, urmând ca acesta să fie avizat în cadrul comisiei tehnico-economice a CNAIR. După finalizarea acestei proceduri, va urma avizarea în cadrul comisiei tehnico-economice a Ministerului Transporturilor, urmată de avizarea în consiliul interministerial. Pasul următor constă în promovarea hotărârii de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. După aprobarea HG, CNAIR va elabora documentația tehnică necesară lansării licitației pentru proiectarea și execuția drumul expres Pitești-Mioveni”, spun oficialii CNAIR.

Contractul de prestări servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate a fost semnat acum aproape doi ani, în februarie 2024. În cazul în care nu apar impedimente birocratice sau contestații la licitație, lucrările la viitorul drum expres Pitești-Mioveni ar urma să înceapă cel târziu în primăvara anului 2027.

Teoretic, drumul ar trebui inaugurat în cursul anului 2028, conform estimărilor precedente.

„România are nevoie să își crească nivelul de competitivitate, iar una din axe este reprezentată de îmbunătățirea infrastructurii de transport rutiere și feroviare. Drumul expres Pitești-Mioveni este parte a unui culoar de transport folosit intens de companiile din sectorul auto, având că punct principal uzinele Dacia, ceea ce înseamnă o contribuție importantă la reducerea timpilor de livrare/aprovizionare cu componente concomitent cu îmbunătățirea livrărilor de produse finite/vehicule. La un volum de transport de sute de camioane pe zi, creșterea vitezei de transport înseamnă o reducere semnificativă a costurilor parte a competitivității”, precizează Adrian Sandru, secretarul general al ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din România).

Ce lungime va avea drumul

Conform proiectului, varianta de traseu avizată de oficialii de la CNAIR în noiembrie 2021 are o lungime de 10,39 de kilometri, urmând a asigura un carosabil corelat cu traficul estimat, dimensionat pentru trafic greu și agabaritic, pentru o viteză de 100 – 120 km/h. Actualul traseu între uzina Dacia și autostrada A1 urmărește DN73 pe o lungime de aproximativ 15 kilometri.

Viitorul drum expres Pitești-Mioveni este considerat important pentru industria auto din România. Va conecta la infrastructura de mare viteză platforma industrială de la Mioveni unde, în afară de uzina Dacia, sunt numeroase companii producătoare de componente auto şi aproape 60.000 de salariaţi în total.

Drumul național care face legătura în prezent între Mioveni și Pitești. Foto: Denis Grigorescu

Conform proiectului inițial, autorizația de construcție ar fi trebuit eliberată până la finalul anului 2022. Numai că tot acest proiect rutier esențial pentru industria auto de la noi a suferit amânări din cauza unei firme.

Mai exact amânarea a fost cauzată de faptul că firma Search Corporation, cea care câștigase în 2020 contractul pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru viitorul drum expres Pitești-Mioveni, a cerut rezilierea pe cale amiabilă a contractului pentru că nu a reușit să respecte graficul și termenele.

Ulterior, Consiliul Județean Argeș și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au încheiat, în noiembrie 2022, un parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului elaborării studiului de fezabilitate pentru drumul expres Pitești – Mioveni.



