Pandemia de coronavirus a fost cel mai dezbătut subiect în ultimele două luni în întreaga lume. Numărul de telespectatori, dar și numărul persoanelor care citesc publicațiile online a crescut pentru că lumea a vrut să fie la curent cu tot ce se întâmplă.

Astfel, site-ul postului de televiziune CNN a reușit să câștige încrederea publicului și, în ultimele două luni, a înregistrat cele mai mari numere de trafic din istorie, relatează CNN Digital.

Cum arată topul site-urilor de știri din lume în luna martie

CNN.com – 259 milioane utilizatori unici

BBC – 257 milioane utilizatori unici

The New York Times – 217 milioane utilizatori unici

Washington Post – 174 milioane utilizatori unici

Yahoo News –165 milioane utilizatori unici

The Guardian – 160 milioane utilizatori unici

*sursa: CNN Digital

Cum a arătat clasamentul în America în aprilie

Datele cele mai recente de trafic global datează din martie, dar postul a oferit un clasament pentru luna aprilie al utilizatorilor din SUA.

CNN. com – 173 de milioane utilizatori unici

The New York Times – 136 de milioane utilizatori unici

FoxNews.com – 121 de milioane utilizatori unici

WashingtonPost.com – 116 de milioane utilizatori unici

NBCNews.com – 101 milioane utilizatori unici

USAToday.com – 97 de milioane utilizatori unici

CNN și-a păstrat locul 1 timp de aproape 4 ani pentru vizitatorii unici din SUA, aproape 5 ani pentru videoclipuri și un an pentru vizitatorii unici la nivel mondial. De asemenea, martie și aprilie 2020 au marcat și cele mai bune luni înregistrate de CNN Politics.

La capitolul platforme video, CNN Digital a depășit ESPN în martie și a fost doar în spatele YouTube, Facebook, Hulu, Vevo, Yahoo și Netflix în fluxurile video digitale, ceea ce face din CNN cel mai mare editor video original.

