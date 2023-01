Invazia rusă în Ucraina, declanșată pe 24 februarie 2022, a dat naștere unui „mare val” de oficiali ruși care au dezertat în Occident, val care a fost depășit ca amploare doar de cel al oamenilor care au fugit din țară pentru a scăpa de mobilizarea decretată de Vladimir Putin în luna septembrie, spune Osecikin.

Unul dintre cei ajutați de Osecikin este un fost comandant al Wagner care a trecut granița în Norvegia, unde a fost arestat și eliberat ulterior. El a plecat din Rusia pentru că nu a mai vrut să îşi reînnoiască contractul cu gruparea condusă de Evgheni Prigojin.

„Atunci când persoana este una de nivel foarte înalt, înţelege foarte bine cum funcţionează maşinăria regimului lui Putin şi înţelege foarte bine că, dacă vorbeşte despre asta, există un risc foarte mare de terorism cu Noviciok sau de asasinat”, a declarat Osecikin pentru CNN, referindu-se la agentul neurotoxic folosit în atacul din 2018 asupra fostului spion rus Serghei Skripal în Anglia. Guvernul britanic a evaluat că guvernul rus a aprobat „aproape sigur” otrăvirea, în timp ce Moscova a negat implicarea.

Aflat în Franța din 2015, unde a cerut azil, Vladimir Osecikin se află pe lista persoanelor căutate de Rusia, pe numele lui fiind emis un mandat de arestare. El se află acum sub protecția poliției, după ce în luna septembrie el, soția și copiii lor au fost ținta unei tentative de asasinat. Într-o seară, în timp ce se pregăteau să ia cina, un lunetist a tras asupra apartamentului lor.

„În ultimii 10 ani, fac multe lucruri pentru a proteja drepturile omului şi ale altor persoane. Dar în acest moment, am înţeles că misiunea mea de a ajuta alţi oameni a creat un risc foarte mare pentru familia mea”, a spus Osecikin.

