Grenada din Al Doilea Război Mondial a fost găsită de un bărbat din Galați

O grenadă defensivă, datând cel mai probabil din Al Doilea Război Mondial, a fost descoperită vineri dimineaţă în municipiul Galaţi, pe bulevardul Siderurgiştilor, lângă un punct de transformare electrică, informează News.ro.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi a fost alertat printr-un apel la 112 la ora 6.08. Un caz similar a avut loc și în Giurgiu, acolo unde un bărbat a găsit o grenadă din Al Doilea Război Mondial pe câmp și a băgat-o în mașină ca să o ia acasă.

Pompierii și polițiștii au instituit un perimetru de siguranță pe strada din Galați

Poliţiştii Secţiei 2 au ajuns rapid la faţa locului, au delimitat zona şi au instituit un perimetru de siguranţă. Ulterior, echipele de pirotehnişti şi pompieri din cadrul ISU Galaţi au ridicat grenada în condiţii de maximă precauţie.

„Din primele verificări, grenada este prevăzută cu focos şi încărcătură activă, fiind un obiect exploziv periculos rămas din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial”, au declarat reprezentanţii IPJ Galaţi.

Ce se va întâmpla cu grenada descoperită în Galați

Muniţia urmează să fie distrusă controlat într-un poligon specializat. În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea regimului materiilor explozive, iar cercetările continuă pentru a stabili cum a ajuns grenada în acel loc.

În urmă cu un an, două grenade au fost descoperite și printre cepele unui livrator de mâncare din Franța. Armamentul a fost descoperit de autoritățile din Olanda, iar grenadele datau de la 1925.

