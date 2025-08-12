Județele care se vor afla mâine, 13 august 2025, sub cod galben de caniculă

Atenționarea cod galben de caniculă intră în vigoare mâine, 13 august 2025, fiind valabilă în intervalul orar 12.00 – 21.00.

„Miercuri (13 august) în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade”, au transmis meteorologii.

Maximele vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade Celsius. Foto: ANM

Vizate de codul galben de caniculă sunt următoarele județe: Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Cluj, Arad, Alba, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

În București, mâine, 13 august 2025, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima va fi cuprinsă între 33 și 34 de grade Celsius.

Amintim că temperaturile din următoarele 4 săptămâni vor fi mai mari față de limitele normale. În perioada 11 august – 7 septembrie canicula va persista în România, în special în regiunile din sudul țării.

În ce condiții se emite codul galben de caniculă

Codul galben de caniculă în România este emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) atunci când valorile temperaturii provoacă disconfort persoanelor care desfășoară activități în aer liber și pot înrăutăți starea de sănătate a persoanelor cu afecțiuni cronice (cardiovasculare, respiratorii, hepatice, renale etc.).

În general, se aplică când temperaturile maxime ating sau depășesc 33-35°C într-o zi și disconfortul termic (indicat și de indicele temperatură-umezeală, ITU) este ridicat, uneori depășind pragul critic de 80 de unități ITU.

Recomandările medicilor pe timp de caniculă

Medici și specialiști recomandă pe timp de caniculă următoarele măsuri pentru protejarea sănătății:

Evitați expunerea prelungită și directă la soare în intervalul orar 11:00 – 18:00, când temperaturile sunt cele mai ridicate. Dacă este necesar să ieșiți, petreceți cât mai mult timp în locuri umbrite sau răcoroase.

Purtați haine lejere, largi, de culoare deschisă și din materiale naturale care permit pielii să respire, precum și pălării și ochelari de soare pentru protecția capului și ochilor.

Hidratați-vă corespunzător, consumând 1,5-2 litri de lichide pe zi (apă, ceaiuri neîndulcite, supe), evitând alcoolul, băuturile carbogazoase și cele cu cofeină.

Limitați efortul fizic, mai ales în orele de vârf ale căldurii, și evitați activitățile solicitante în aer liber. Dacă lucrați afară, faceți pauze dese la umbră și hidratați-vă regulat.

Adaptați locuința pentru a menține temperatura scăzută: țineți ferestrele închise în timpul zilei și aerisiți dimineața devreme sau seara, când este mai răcoare. Dacă aveți aer condiționat, setați o temperatură suficient de răcoroasă, evitând folosirea ventilatoarelor la temperaturi peste 32°C.

Persoanele vulnerabile (vârstnici, copii, bolnavi cronici) trebuie supravegheate atent, să aibă acces la un mediu răcoros, să își continue tratamentele conform indicațiilor medicale și să evite efortul fizic.

Adoptarea unei alimentații ușoare, bogată în fructe și legume proaspete cu un conținut mare de apă (pepene, castraveți, roșii) și evitarea alimentelor greu digerabile sau ușor perisabile.

Fiți atenți la semnele de avertizare ale insolației sau epuizării termice, cum ar fi amețeli, greață, dureri de cap, slăbiciune sau confuzie. În astfel de cazuri, opriți activitatea, încercați să vă răcoriți și solicitați asistență medicală dacă simptomele persistă.





