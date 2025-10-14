Fenomenele meteo avertizate

Fenomenele avertizate sunt ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. De asemenea, zonele vizate sunt: zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaș, Lăzarea, Gălăuțaș, Subcetate, Voșlăbeni;

Județul Harghita: Gheorgheni, Ditrău, Gălăuțaș, Subcetate;

Județul Sibiu: Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Turnu Roșu, Boița.

Ce înseamnă codul galben

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu energie electrică sau alte activități zilnice.

Ce este ceața

Ceața este un fenomen meteorologic constituit dintr-o aglomerare foarte fină de particule de apă aflate în suspensie în atmosferă, foarte aproape de sol. Ea își face apariția mai ales toamna și primăvara. De asemenea, ceața poate fi văzută și în restul anului, în special pe timpul iernii, potrivit Wikipedia.org.

Acest fenomen are drept consecință reducerea vizibilității pe orizontală până la o distanță de un kilometru. Conform standardelor meteorologice internaționale, în această situație, se poate vorbi despre instalarea ceții, iar în anumite condiții poate fi atât de densă încât va îngreuna foarte mult traficul rutier, aerian, feroviar și naval.

