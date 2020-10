Codin Maticiuc a precizat că şi partenera sa de viaţă, cât şi copiii sunt bolnavi, însă au „prins varianta de bogaţi: fără gust și miros și cam atât. Fără alte simptome care sa ne supere”.

„Suntem bolnavi toți din casă, eu, iubita și copiii. Simptome nu prea avem cum nu prea avem nici gust nici miros. Duminica trecută am observat asta și m-am gândit că e posibil sa am coronavirus. De trei zile eram înfundat dar am pus asta pe seama jucatului de fotbal afară”, scrie Codin Maticiuc pe Facebook.

„Nu am nicio idee de unde am luat eu. Am fost cat de prudent este omenește posibil cu erorile de rigoare incluse. Iau doar vitamine pe post de tratament”, mai spune Codin Maticiuc.

Am covid19, eu și ai mei și cel puțin deocamdată este cea mai ușoară răceală pe care am avut-o vreodată. Asta nu înseamnă că alții nu suferă sau ca noi nu am fost norocoși. Am fost, slavă Domnului. Protejați-va cât puteți. Purtați mască, nu e atât de greu. Încercați să amânați cât puteți momentul contactării acestui virus care poate fi fatal pentru oamenii în vârstă. Codin Maticiuc:

Codin Maticiuc, care revonează secţia de onocologie pediatrică de la spitalul Fundeni, are şi un mesaj pentru autorităţi.

„Bănuiesc ca astăzi, la 5 ani de la Colectiv, ei vor lua masuri drastice și pentru distrugerea bacteriilor intraspitalicesti și poate îmi vor face concurența la inițiativa mea #spitalepublicedinbaniprivati cu mult mai puternicul #spitalepublicedinbanipublici. Bănuiesc că dacă au oprit planeta pentru covid, vor muta munții de acum pentru sistemul sanitar din România”, mai spune Maticiuc.

