Fostul lider PSD a spus la Realitatea Plus că APP a devenit un partid condus de un grup de afaceriști care nu au nimic în comun cu politica și l-a acuzat pe Codrin Ștefănescu că, în calitate de secretar general, a luat decizii fără să îl consulte.

„A avut multe decizii discreționare, președinți schimbați la telefon, multe întâlniri cu oameni care nu au ce căuta într-un partid pe care îl sprijin. Încet, încet, Alianța Pentru Patrie se transfofma într-un grup de oameni de afaceri și cu unii cu legături ciudate”, a afirmat Liviu Dragnea, care a precizat că fostul său om de încredere „conduce partidul într-un mod nesănătos” și că nu mai poate lucra cu el

În acest context, Codrin Ștefănescu a reacționat și a spus că ruptura de Liviu Dragnea este fără echivoc. „Vreau să-mi cer scuze public pentru că mulți ani de zile am susținut, am albit, am curățat, am dat explicații vis-a-vis de un om care nu se poate schimba”, a afirmat Ștefănescu.

Delimitarea mea de Dragnea este ireversibilă, nu este de PR, întregul partid va face o rezoluție în cursul zilei, nu este un aranjament, nu facem campanie, ne delimităm de Liviu Dragnea. Codrin Ștefănescu:

Recomandări O singură întrebare, la finalul nunții cu mii de oameni: George Simion, de unde sunt banii?

„Dacă unul ca mine, care a fost alături de el în momente cumplite spune stop, înseamnă că am toate argumentele posibile și imposibile. Am pus punct relației cu acest om”, a mai spus Codrin Ștefănescu.

Afirmațiile vin după ce Liviu Dragnea a cerut Partidului Alianța Pentru Patrie să nu-i mai folosească numele și imaginea, potrivit unui comunicat al partidului, iar Codrin Ștefănescu, secretar general al APP și un fost apropiat al ex-liderului PSD, l-a numit pe Dragnea „monstru” și „iepuraș”.

