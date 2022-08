Codrin Ștefănescu se dezice de Dragnea: „Am susținut și am spălat de păcate un mic monstru. APP nu va susține la prezidențiale un iepuraș”

După ce în ultimele zile au apărut informații cu privire la un conflict între el și Liviu Dragnea, care a luat decizia să se retragă din APP, Codrin Ștefănescu a postat, pe Facebook, mesaj dur la adresa fostului său prieten și șef Liviu Dragnea.

„Vă cer iertare, în mod public, pentru că în ultimii ani am susținut și am spălat de păcate vechi și noi, un mic monstru! Dar am sperat că acest om se va schimba radical, va ieși din siajul sistemului coldisto-securist în care s-a bălăcit cu maximă plăcere, că va renunța la minciuni, la maniera lui toxică de a-și «înjunghia» politic, pe la spate, aliații, camarazii, oamenii nevinovați! M-am înșelat! Și asta o spun eu, răspicat și clar, eu cel care i-am stat alături când era abandonat de toți. Unii au avut dreptate să o facă, recunosc și asta!”, și-a început mesajul Codrin Ștefănescu.

Politicianul spune că i-a iertat de-a lungul timpului „toate păcatele”, inclusiv „chefurile si șprițurile cu Maior, Coldea, Kovesi și alții”, ba chiar îl acuză pe Dragnea că l-a trădat atunci când a avut ocazia.

„L-am iertat când mi-a boicotat botezul copilului meu, pentru ca eram dușmanul înverșunat al sistemului pe care el îl deservea, pentru ca am îndrăznit să-l pun nașul copilului pe Adrian Năstase, pentru că trebuia să dispar. Și a făcut asta cu înverșunare, cu ură, dând ordine directe sau indirecte privind sabotarea de către vechii colegi din PSD a acestui eveniment unic în viața mea”.

Mai mult, Codrin Ștefănescu susține că APP nu va susține la prezidențiale „un iepuraș al vostru gen Dragnea, pentru ca voi să faceți loc în turul 2 cui ați stabilit exact!”.

Pe 24 august Alianţa Pentru Patrie a anunțat că nu va mai folosi numele şi imaginea lui Liviu Dragnea, motivând într-un comunicat de presă că solicitarea a fost făcută chiar de Liviu Dragnea.

„Biroul Permanent Național al Alianței Pentru Patrie a luat act de solicitarea domnului Liviu Dragnea, în cadrul C.Ex. desfășurat în Bacău în data de 18.08.2022, unde a participat ca invitat, prin care a cerut să nu i se mai asocieze imaginea și numele său în comunicatele și acțiunile partidului”, a anunțat formațiunea.

La finalul lunii iunie Codrin Ștefănescu avea doar cuvinte de laude la adresa fostului lider PSD. Acesta spunea despre Dragnea că este „patriotul care a preferat să meargă la ocnă decât să cedeze resursele României”.

După ce a ieșit din închisoare pe 15 iulie anul trecut, unde a executat 2 ani și două luni din pedeapsa de 3 ani și jumătate de închisoare Dragnea a fost așteptat acasă de Carmen Dan și Codrin Ștefănescu, singurii din PSD care i-au rămas fideli cât a fost închis.

Liviu Dragnea a fost condamnat, în 27 mai 2019, la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

