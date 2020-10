„Era un medic dedicat profesiei, un om care şi-a făcut datoria în orice condiţii, o colegă nemaipomenită. Crease o echipă extraordinară la Compartimentul de Primiri Urgenţe de la spital. Dânsa era singurul medic de urgenţă din Feteşti. Nici nu ştiu ce să vă spun, suntem devastaţi, nu am putut să o salvăm! Este şi mai dureros pentru că era o persoană sănătoasă, nu suferea de nicio afecţine, poate doar o epuizare provocată de solicitările de la spital”, povesteşte dr. Stelian Barcari, managerul Spitalului din Fetești, unitate suport pentru COVID-19.

Colegii ei cred că femeia s-a infectat la serviciu, chiar dacă ea era atentă și respecta măsurile de protecție.

„La UPU vin tot felul de pacienți, cu diverse afecţiuni. Este posibil ca o persoană asimptomatică să fi trecut pe aici… Acum nu mai contează nimic, este trist că am pierdut-o. În urmă cu fix o lună, pe 16 septembrie, a avut primele simptome. S-a testat, iar rezultatul a ieşit negativ. După câteva a început să-i fie tot mai rău. Am internat-o la noi, în izolator, şi a fost testată din nou. După două zile s-a confirmat rezultatul, era infectată cu noul coronavirus. Vă spun sincer că s-a încercat imposibilul pentru a i se salva viaţa. A fost internată la spitalul Colentina, dar starea ei s-a degradat. A avut o evoluţie relativ bună, însă după 7 zile starea generală s-a deteriorat. Nimic nu promitea ceva bun. Două săptămâni s-a zbătut pentru viaţă la ATI, intubată. Acest virus nenorocit ne-a dezarmat! Am văzut cazuri care s-au decompensat în câteva ore, aproape că nu ai ce face pentru a salva viaţa pacientului. Atât de puternică este infecţia. Regretăm pierderea ei şi ne rugăm la Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică!”, a spus. dr. Barcari.

Mioara Neagu lucra la spitalul din municioiul Fetești din anul 2015, unde era

coordonatorul Compartimentului de Primiri Urgenţe.

A refuzat mai multe posturi la Constanţa, Slobozia şi Bucureşti pentru a lucra acasă, în oraşul natal.

Trupul neînsufleţit al doctoriţei va fi înmormântat la Feteşti săptămâna viitoare, conform regulilor stricte impuse de pandemia cu noul coronavirus.

PARTENERI - GSP.RO Anunțul șoc făcut de Becali după ce mama lui s-a vindecat de Covid. Ce medicamente neaprobate a folosit în tratament: „Bă, nu trece cu paracetamol”

PARTENERI - PLAYTECH Marea catastrofă din lume nu este coronavirus. Din alt motiv au murit peste 5 milioane de oameni în 2020: cu ce ne confruntăm

HOROSCOP Horoscop 17 octombrie 2020. Fecioarele caută să se elibereze de muntele de griji, în special cele financiare

Știrileprotv.ro Dacia Spring, primul model 100% electric, FOTO și VIDEO. Noi detalii tehnice

Telekomsport Lovitură de teatru. Ce nume apare pe listele PMP pentru alegerile parlamentare