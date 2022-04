Aproximativ 10 mașini cu steaguri rusești și irlandeze au făcut parte dintr-un convoi care a fost filmat pe autostrada M50, duminică trecută, într-o aparentă manifestare de sprijin pentru invazia Ucrainei de către Rusia. Capota vehiculului principal, un Jeep verde, purta simbolul Z pe care forțele ruse îl folosesc în Ucraina .

Se crede că mitingul a fost organizat printr-un grup privat de Facebook al rușilor care locuiesc în Irlanda. Mitinguri pro-Rusia au avut loc în Germania în aceeași zi, inclusiv un miting cu mașini, la Hanovra.

„Este absolut dezgustător că acești ruși care locuiesc în Irlanda își demonstrează lipsa totală de respect față de țara [lor] de reședință și pentru poporul irlandez, care se opune războiului Rusiei în Ucraina.”, a spus ambasada Ucrainei la Dublin, într-un tweet care includea imagini video ale mitingului. Ambasada a spus că Z simbolizează crime și atrocități și ar trebui interzis.

