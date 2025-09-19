Exercițiu NATO va reuni peste 5.000 de militari în România

Exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25) va reuni peste 5.000 de militari din zece state NATO pe teritoriul României și Bulgariei. Ministerului Apărării Naționale anunță că evenimentul se va desfășura între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, implicând 1.200 de mijloace tehnice.

Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania vor contribui cu forțe la acest exercițiu. DAFA 25 are ca scop principal integrarea operațională a structurilor subordonate și afiliate Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) din București.

Unde se va desfășura exercițiul Dacian Fall 2025

Exercițiul se va desfășura simultan în nouă poligoane din România și unul din Bulgaria. Ministerul Apărării Naționale informează că 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate vor fi dislocați în România. România participă cu Brigada 282 Blindată «Unirea Principatelor» și alte unități din forțele terestre, aeriene, navale și cyber.

Când intră în România primele coloane de tehnică militară NATO

Primele coloane de tehnică militară vor intra în țară începând cu 20 septembrie prin Curtici. Autoritățile au planificat majoritatea deplasărilor pe timp de noapte pentru a minimiza impactul asupra traficului și comunităților locale.

DAFA 25 marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria. Exercițiul subliniază angajamentul Alianței pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre. Exercițiul NATO Dacian Spring 2025 a fost amânat. Evenimentul ar fi trebuit să aibă loc în România, în primăvara acestui an.

Constituit în 2022, Grupul de Luptă al NATO din România cuprinde aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania. Acesta reprezintă, conform sursei citate, „angajamentul ferm al Alianței pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre”.

