Colonelul Daniel Derioiu, directorul Spitalului Județean Suceava, a declarat într-un interviu publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării că dorește ca în perioada în care este detașat la Suceava să ajute populația să depășească această perioadă, transmite Mediafax.

Urmează acum să intrăm în zona secțiilor care găzduiesc pacienți contagioși, să facem recunoașteri pentru noi circuite epidemiologice, pentru a implementa aceste circuite în cursul zilei de astăzi. Din tura următoare dorim să facem ca acest spital să redevină funcțional, pentru că pacienții și sucevenii se uită la noi cu speranță și nu dorim să le amăgim așteptările. Daniel Derioiu

Daniel Derioiu a făcut și un apel către toți colegii săi din sistemul sanitar, spunându-le să fie alături de pacienți și de populație.

„Este un efort colectiv, un efort supraomenesc și trebuie să avem conștiința împăcată că după ce trece această perioadă dificilă am făcut tot ce am putut, tot ce ne-a stat în putere și toate cunoștințele noastre și am salvat cât mai multe vieți și am redus suferința cât mai multor concetățeni de-ai noștri”, a punctat noul manager al spitalului sucevean.

Noul manager al Spitalului Județean de Urgență Suceava a preluat conducerea unităţii la începutul lunii, după ce fostul director, Florin Filip, și-a dat demisia la nici o săptămână de activitate. Spitalul din Suceava a devenit un focar de coronavirus, unde 200 de cadre medicale sunt infectate.

