Economistul Andrei Caramitru spune că România a acumulat deficite bugetare enorme, țara noastră consemnând unul de -9,3% în anul 2024 și altul de -7,9% în 2025, urmând ca anul acesta să ajungem la -6,2% dacă ne ținem de reforme.

Trăim din datorie în datorie. Și gaura se mărește

Necesarul de finanțare al României este de 50 de miliarde de euro anual și este compus din rostogolirea datoriei publice, la care se adaugă finanțarea deficitului bugetar anual.

În acest moment, principalii finanțatori ai României sunt Comisia Europeană – prin fondurile europene și programele PNRR și SAFE, plus marile fonduri care împrumută țara noastră prin cumpărarea de titluri de stat pe piețele financiare internaționale.

Doar dobânzile plătite de România la împrumuturile deja luate sunt de 12 miliarde de euro în acest an, echivalentul a 3% din Produsul Intern Brut (PIB).

Procentul de 3% este însă cel la care trebuie să ajungă statul român pentru tot deficitul, cu tot cu dobânzi, pensii, salarii și investiții, în anul 2030.

În acest an, România abia este la jumătatea atingerii acestei ținte.

Lipsă de credibilitate

Problema este că România și-a asumat de mai multe ori reducerea deficitului și nu a făcut ceea ce a promis, astfel că are credibilitatea afectată.

Țara noastră a avut deficite peste limita de 3% din PIB încă de pe vremea lui Liviu Dragnea și se află în procedură de deficit excesiv încă din anul 2019, când premier era Viorica Dăncilă.

În pandemie, procedurile au fost suspendate, dar odată cu trecerea ei, problemele au revenit.

Fostul premier Marcel Ciolacu a făcut în anul 2024 un buget cu un deficit de 5% din PIB, dar la final, acesta a fost aproape dublu, de 9,3%.

Fondurile europene țin România în viață

În lipsa reformelor, scăderea deficitului ar putea să treneze, ceea ce mai departe ar forța Comisia Europeană să suspende acordarea de fonduri europene României.

„Noi practic când am intrat în aceste deficite enorme, am intrat într-o problemă de finanțare. România era deja în procedură de deficit excesiv din 2019, s-a suspendat în pandemie. Dar noi fiind și acum cu deficit mare, UE putea deja să ne suspende fondurile europene. Iar acestea ne țin în viață. Noi avem anual nevoie de 50-60 de miliarde de euro, din care 20 de miliarde vin de la UE, în special prin PNRR și SAFE. 12 miliarde de euro sunt doar dobânzile, adică 3% din PIB, practic jumătate din deficitul bugetar de 6,2% din PIB”, a declarat Caramitru, pentru Libertatea.

Andrei Caramitru. Foto: Hepta

Suveranismul ne va băga în junk

Dacă ești suveranist și zici că nu vrei să faci reformele, atunci nu primești banii, spune el.

„În momentul ăla ești practic retrogradat la junk. Agențiile de rating se uită și spun că dacă nu stabilizați deficitul, traiectoria este de faliment. Noi avem deja un plan agreat cu UE să ajungem în 2030 la 3% deficit. Odată intrat la junk nu te mai creditează nimeni. Fondul Monetar Internațional (FMI) îți vine când nimeni nu mai are încredere să îți dea bani. Îți dă un împrumut-punte până ajungi să te finanțezi singur”, explică acesta.

Bolojan făcea planul din PNRR

Caramitru spune că viitorul Guvern trebuie să continure măsurile agreate cu Comisia Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru a primi banii.

Iar acestea trebuie terminate până la 31 august.

„Aberația e că PSD a zis că nu-i place Bolojan, dar problema e că ei, de fapt, nu vor reformele”

Andrei Caramitru, economist

Leul ar putea scădea masiv

„Pe lângă cei 50 de miliarde de euro anual, mai avem și investitori care în secunda doi când România e la junk vor apăsa pe buton să vândă titlurile de stat. Și atunci ai crah. Când a fost problema Nicușor Dan vs George Simion (la alegerile prezidențiale din 2025 – n.r.) a scăzut rezerva BNR cu 6 miliarde de euro”, susține Caramitru.

De asemenea, populația ar putea să își schimbe și ea rapid depozitele din lei în euro în caz de panică, prin aplicațiile bancare, arată el.

Guvern tehnocrato-pesedist

Economistul crede că România va avea un guvern parțial tehnocrat și parțial PSD, „care va zice ce trebuie investitorilor internaționali, dar prin toamnă, aceștia vor constata că nu se fac reforme”.

„Și apoi vom intra în același circ. Pentru că nu poți schimba realitatea”, explică el.

Pe unde se scurg banii

Acesta spune că România are trei mari zone pe unde se scurg banii din economie.

„Am ajuns într-un moment în care nu se mai poate pur și simplu. Doar gaura de finanțare la consiliile județene și primării este de 69 de miliarde de lei pe an. Deficitul de încasare de TVA este și el 50 de miliarde de lei anual, din cauza mafiilor din vămi și porturi. La asta se adaugă găurile din companiile de stat. Astea trei găuri fac 10% din PIB. Puteai rezolva o situație de 2% din PIB, dar nu de 10%”

Andrei Caramitru, economist

UE a găsit ac de cojoc pentru extremiști

Acesta spune că UE a găsit modalitatea de „a-i pune cu botul pe labe pe suveraniști”: i-a pus pe ei să rezolve problemele, așa cum a fost în Grecia.

Dar în Grecia a durat 16 ani, iar țara încă nu și-a revenit ca nivel de trai.

„Creditorul întotdeauna câștigă. Poți să te dai cu capul de pereți, dar tot ai nevoie de bani. Ideea că îi bramburim pe toți e o fantezie”, spune el.

„Ce e foarte trist, e că noi n-am avea nicio problemă dacă s-ar rezolva banii care se prăduiesc în teritoriu și am colecta TVA-ul cât Bulgaria”, mai arată Caramitru.

„E matematic imposibil”

Dacă nu, UE și FMI o să impună condiții de reforme chiar mai dure, avertizează el.

„E matematic imposibil să credem că cineva ne mai dă 50 de miliarde de euro pe mână an de an pentru că așa vor Olguța Vasilescu și Claudiu Manda! Pot eventual să mai scoată bani…”

Andrei Caramitru, economist

„Ultima mișcare de frondă a baronilor locali”

Acesta nu dă multe șanse posibilului guvern tehnocrat dorit de președintele Nicușor Dan.

„Nu știu cum poți să faci reforme cu un premier anonim și fără sprijin popular. În plus, România are prea multă populație la sate, în timp ce în statele occidentale, doar 2% din populație mai lucrează în agricultură. Noi avem 40% din populație în mediul rural și asta înseamnă mii de primari, de popi, de funcționari, de polițiști, de orice. Iar aceștia vor dori bani. Dar, repet, realitatea întotdeauna câștigă… E ultima mișcare de frondă a baronilor locali”, punctează el.

Reformele vor veni în plic

Consultantul fiscal Emilian Duca spune că nu există altă cale decât reformele începute de Ilie Bolojan și care sunt oricum în programul de guvernare agreat anul trecut și de PSD.

„Viitorul guvern trebuie să facă tot ce era în programul de guvernare. Nu există opțiuni, e ca la patinaj, la probe impuse. Trebuie să faci echilibrare bugetară, adică să faci restructurări ca să ai o bază de încredere din partea investitorilor”, susține el.

„Ideile astea că mai pui niște taxe pe multinaționale și introduci impozitul progresiv nu se pot aplica, pentru că îți pleacă baza de impozitare…”

Emilian Duca, consultant fiscal

Pe scurt, nivelul taxelor este deja prea mare, iar populația și firmele nu mai suportă nicio mărire.

Astfel că singura rezolvare este restructurarea statului. Iar creditorii stau cu ochii pe România.

Cine sunt aceștia? „Creditorii sunt UE, plus investitorii care cumpără titluri de stat, adică cei interni – populație, bănci și fonduri de pensii și cei internaționali, care sunt grosul”, explică Duca.

Emilian Duca. Foto: zf.ro

Programul Anghel Saligny trebuie să dispară

„Ca principiu, statul trebuie să își restructureze cheltuielile. Nu e altă cale decât cea pe care a pornit Bolojan. Alta ar fi să ai consiliu monetar și să vină FMI, dar acolo reformele îți vor veni în plic. Programul Anghel Saligny trebuie să dispară, trebuie făcută reforma instituțională. Avem prea multe instituții, trebuie făcută digitalizare și redus numărul funcționarilor”, mai spune el.

Programul Anghel Saligny este cel prin care primarii fac drumuri, poduri și conducte de gaze.

Prea multe comune

De asemenea, este necesară reorganizarea teritorială, pentru că țara noastră are prea multe unități administrativ-teritoriale.

„Trebuie făcută și reorganizarea teritorială. Eu am făcut o simulare și am analizat că dacă am transforma plășile din perioada interbelică în comune am diminua numărul de comune de zece ori, de la 3.000 la 300. Singura problemă ar fi că nu mai ai primarul la tine, ci la 30 de kilometri. Dar având în vedere progresul tehnologic, digitalizarea, ai putea să faci totul la distanță”, spune el.

Mai grav este că reforma administrativă nu este de ajuns, trebuie și cea instituțională, pentru a nu mai avea o puzderie de instituții care se calcă pe picioare dar care în final nu fac nimic, punctează acesta.

Duca: Nicușor Dan e împăciuitor, dar nu va scăpa de suspendare

„Trebuie rezolvate multe probleme, dar nu văd nicio apăsare la politicieni. Președintele Nicușor Dan este inteligent, dar nu stă bine la economie și la comunicare. Cred că planul lui este să fie împăciuitor, dar nu cred că are succes, nu cred că va scăpa de suspendare având în vedere că PSD și AUR au majoritate”, conchide acesta.

Nicușor Dan. Foto: precidency.ro

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE