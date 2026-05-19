Studiul suedez inovator, care a urmărit oameni timp de aproape 50 de ani, a dezvăluit când începe declinul fizic al organismului „în mod discret”.

Cercetătorii susțin că nivelul de fitness, forța și rezistența musculară încep să scadă în jurul vârstei de 35 de ani, declinul accelerându-se în timp.

Există însă o „întorsătură încurajatoare”: adulții care au devenit activi mai târziu în viață și-au îmbunătățit totuși performanța fizică cu până la 10%.

Un studiu amplu desfășurat de Karolinska Institutet din Suedia, publicat de ScienceDaily, relevă că declinul fizic începe mai devreme decât se credea anterior, la vârsta de 35 de ani.

47 de ani de cercetare

Cercetarea, parte a proiectului „Swedish Physical Activity and Fitness Study” (SPAF), a urmărit evoluția fizică a sute de persoane, cu vârste între 16 și 63 de ani, timp de 47 de ani.

Rezultatele au arătat că indiferent de nivelul de pregătire fizică sau statutul de sportiv profesionist, acest prag de vârstă marchează începutul unei scăderi treptate a forței musculare, capacității fizice și rezistenței.

„Acești 3 parametri urmează o tendință similară de declin după 35 de ani», au explicat cercetătorii în raportul lor.

Declanșarea procesului de îmbătrânire fizică este un fenomen universal, dar studiul oferă dovezi că activitatea fizică poate încetini acest ritm.

Chiar și persoanele care se angajează în exerciții fizice la o vârstă avansată pot beneficia de îmbunătățiri semnificative.

Participanții care au devenit activi fizic mai târziu au înregistrat îmbunătățiri de 5–10% ale capacității lor fizice, se arată în studiu.

„Niciodată nu este prea târziu să începi să te miști”

Maria Westerstål, cercetătoare principală și lector la Departamentul de Medicină de Laborator, a subliniat că „Niciodată nu este prea târziu să începi să te miști. Studiul nostru arată că activitatea fizică poate încetini declinul performanței, chiar dacă nu îl poate opri complet. Urmează să investigăm mecanismele care explică de ce toți atingem un vârf al capacității fizice la 35 de ani și cum exercițiile pot modera pierderile ulterioare”.

Cercetătorii continuă monitorizarea grupului de participanți inițiali, care vor fi supuși unor teste complexe la vârsta de 68 de ani, anul viitor.

Adulții care au devenit activi mai târziu în viață și-au îmbunătățit totuși performanța fizică cu până la 10%.

Obiectivul este identificarea influenței stilului de viață, sănătății generale și proceselor biologice asupra performanței fizice pe parcursul vieții.

Această cercetare de lungă durată oferă perspective valoroase asupra modului în care îmbătrânirea poate fi gestionată prin intervenții simple, cum ar fi adoptarea unui regim de exerciții regulate.

Fondat în 1810, Institutul Karolinska este o universitate medicală și de cercetare în Solna, zona urbană Stockholm. Este clasat în mod constant printre cele mai bune școli de medicină din lume.. Consiliul Nobel de la Institutul Karolinska acordă Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE