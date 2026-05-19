Câte ouă putem consuma zilnic? Este o întrebare care stârnește dezbateri între cei care le consumă fără restricții și cei care evită excesele de teama efectelor asupra inimii și vaselor de sânge. Răspunsul depinde de nevoile individuale ale fiecărei persoane.

Mitul colesterolului și ouăle

Un gălbenuș conține, în medie, 180–200 mg de colesterol, ceea ce a generat, de-a lungul anilor, temeri legate de riscul bolilor cardiovasculare.

Totuși, cercetările moderne au demontat această teorie. „Organismul reglează producția de colesterol în ficat: dacă ingerăm mai mult prin alimentație, ficatul produce mai puțin”, explică specialiștii.

Acest mecanism nu funcționează la fel pentru toată lumea, ceea ce explică reacțiile individuale.

Beneficii nutriționale

Ouăle sunt o sursă excelentă de nutrienți, având aproximativ 70–80 kcal și 6–7 g de proteine per bucată.

Gălbenușul adaugă grăsimi nesaturate sănătoase și micronutrienți importanți, precum colina, vitamina D, B12, A, luteina și zeaxantina, esențiale pentru creier și sănătatea oculară.

Câte ouă sunt „prea multe”?

Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, consumul a 1–2 ouă pe zi (sau 7–14 pe săptămână) este considerat sigur și nu afectează nivelul lipidelor din sânge.

Monitorizarea colesterolului și a lipidelor din sânge rămâne esențială pentru a stabili toleranța individuală, subliniază experții.

Cine ar trebui să fie precaut?

Reducerea consumului sau consultarea unui medic este recomandată în următoarele cazuri:

Profil lipidic slab (colesterol LDL ridicat);

Boli cardiovasculare diagnosticate;

Rezistență la insulină sau obezitate;

Predispoziție genetică la metabolizarea deficitară a colesterolului.

Cum să consumăm ouăle corect?

Modul de preparare și combinațiile alimentare joacă un rol crucial. Variantele sănătoase includ ouă fierte sau prăjite cu puțin ulei, servite alături de legume și pâine integrală.

În schimb, evitarea combinațiilor cu grăsimi excesive, maioneză sau carne procesată este esențială pentru a proteja sănătatea cardiacă.

Medicii avertizează, de asemenea, asupra riscurilor consumului de ouă crude sau insuficient gătite, din cauza posibilei contaminări cu Salmonella.

Dieta echilibrată și diversificată este cheia sănătății pe termen lung, concluzionează experții.

