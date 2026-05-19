Cum identificăm ambalajele cu garanţie

Primul pas este să verificăm dacă ambalajul are simbolul «Ambalaj cu Garanţie», imprimat lângă codul de bare. Ambalajele vechi, rămase în stocuri înainte de lansarea sistemului, nu sunt eligibile pentru returnare, deoarece nu includ garanția de 50 de bani. Important este să golești recipientele de conținut și să te asiguri că nu sunt deteriorate înainte de a le duce la RVM. «Este esențial ca ambalajele să fie intacte, iar etichetele să rămână neafectate pentru a preveni respingerea lor la punctele de colectare», explică RetuRO.

Cumpărătorii nu sunt constrânși să curețe recipientele, ci doar să se asigure că acestea sunt golite. În cazul în care ambalajului îi lipsesc însemnele care confirmă înrolarea în SGR, acesta va fi respins la centrele de colectare amenajate de magazine. Totodată, firmele producătoare au datoria de a aplica corect marcajele de identificare prevăzute de lege.

Referitor la cazurile în care un utilizator predă un ambalaj SGR deformat, însă recognoscibil, entitatea care gestionează sistemul a subliniat că, pe lângă necesitatea ca sigla și codul de bare să fie descifrabile, publicul trebuie să livreze produsele în formă întreagă. Dacă centrul folosește un automat de tip RVM, dispozitivul ar putea respinge obiectul dacă acesta prezintă lovituri ce îi afectează vizibil volumul ori masa standard.

Depozitarea corectă acasă

Depozitarea ambalajelor în locuințe poate deveni mai puțin stresantă dacă optezi pentru returnări frecvente. Spre deosebire de perioada anterioară implementării SGR, când punctele de colectare erau puține și greu accesibile, acum majoritatea magazinelor mari sunt dotate cu automate RVM. «Returnând puțin și des, sprijinim fluxul constant al sistemului și evităm aglomerațiile de weekend», menționează RetuRO. În plus, comercianții pot planifica mai bine când să solicite ridicarea ambalajelor, prevenind blocajele logistice.

Ce trebuie să faci la automatele RVM

Odată ajuns la RVM, procesul de returnare presupune câțiva pași simpli. Aparatul recunoaște ambalajele prin codul de bare unic și simbolul specific SGR. Totuși, anumite ambalaje, precum PET-urile deformate sau sticlele cu dopuri de plută, pot întâmpina probleme la validare. «Dacă un PET este ușor deformat, deschide dopul pentru a elimina presiunea sau încearcă să rotești ambalajul dacă codul de bare nu este scanat corect», recomandă RetuRO.

Pentru sticlele de sticlă, asigură-te că dopul este îndepărtat înainte de returnare. Ambalajele trebuie introduse unul câte unul, respectând instrucțiunile afișate pe ecran. «Unele tipuri de doze de aluminiu sau PET-uri cu toartă pot necesita câteva ajustări, cum ar fi îndepărtarea cheiței sau a toartei, pentru a fi acceptate de aparat», adaugă administratorii sistemului.

Ce faci dacă apar probleme? Dacă un ambalaj continuă să fie refuzat, chiar după ce ai urmat toți pașii, cere ajutorul unui reprezentant al magazinului. «Sunt situații rare, dar personalul este instruit să te sprijine în astfel de cazuri», subliniază RetuRO.

Impactul SGR până acum

În ultimii doi ani de operare, sistemul, administrat de RetuRO, a pus bazele unei culturi a implicării și a schimbării sustenabile în întreaga societate. Returnarea ambalajelor a intrat în rutina zilnică a milioane de consumatori, iar impactul este tot mai vizibil: mai puține ambalaje abandonate, mai mult material reciclat și o implicare crescută a populației.

Rezultatele înregistrate până în prezent arată că SGR a intrat într-o etapă de maturitate și stabilitate operațională, devenind un mecanism predictibil pentru consumatori, comercianți și producători. După 3,36 miliarde de ambalaje returnate în 2024, în 2025 sistemul a atins pragul de 5 miliarde de ambalaje colectate, confirmând evoluția sa constantă.

