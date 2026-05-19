Donald Trump anunță că amână atacul militar asupra Iranului datorită unor noi negocieri

12:10 - Acum 2 ore Netanyahu, în instanță pentru a 88-a oară cu acuzații de corupție Premierul israelian a apărut în fața Tribunalului Districtual din Tel Aviv pentru a răspunde acuzațiilor de corupție, marcând a 88-a sa apariție în instanță în procesul în curs. Judecătorii au aprobat scurtarea sesiunii de marți din cauza „programului politic și de securitate” al lui Netanyahu, fără a oferi detalii suplimentare, anunță ANews. Netanyahu se confruntă cu acuzații de corupție, luare de mită și abuz de încredere în trei cazuri, rechizitoriile fiind depuse în noiembrie 2019. De la începutul procesului său în 2020, Netanyahu a refuzat să-și recunoască vinovăția, descriind acuzațiile drept o „campanie politică menită să-l răstoarne”. Conform legislației israeliene, președintele nu poate acorda o grațiere decât dacă inculpatul recunoaște fapta ilegală. Pe lângă procesul de corupție internă, Netanyahu este căutat de CPI din 2024 pentru crime de război și crime împotriva umanității comise în Gaza, unde peste 72.000 de oameni au fost uciși în războiul Israelului.

10:18 - Acum 4 ore Fost negociator american cu Iranul – Trump cade în capcana războiului din Vietnam Când președintele Trump măsoară succesul numărând câți lideri iranieni au ucis SUA și Israel sau câte ambarcațiuni sau lansatoare de rachete iraniene au fost distruse, el analizează „metrica greșită”, cea a războiului din Vietnam, susține un fost trimis special al SUA în Iran, Rob Malley. Malley i-a spus gazdei Al Jazeera, Steve Clemons, că singura cale de ieșire din acest război este „o soluționare care să respecte interesele noastre fundamentale, dar și pe ale lor”. Pentru a calcula șansele de a se ajunge la un astfel de acord, a spus Malley, psihologii ar putea fi mai utili decât experții, deoarece „depinde cu adevărat de mentalitatea președintelui Trump”.

10:15 - Acum 4 ore Iranul și SUA rămân la poluri diametral opuse în negocieri Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a declarat că Iranul a trimis răspunsul la amendamentele SUA la propunere prin intermediul Pakistanului. Baghaei susține că cerințele SUA sunt nerealiste și că obstacolele semnificative dintre cele două țări trebuie depășite. Iranienii spun că SUA le-a cerut să renunțe la îmbogățirea nucleară, lucru pe care Iranul spune că nu îl va face. Iranul a mai spus că nu a primit o garanție completă că războiul se va încheia, aceasta fiind una dintre condițiile sale. În plus, Iranul a cerut ca toate activele sale să fie returnate, dar una dintre sursele Al Jazeera spune că SUA este deschisă ideii de a returna doar 25% din activele iraniene. Iranul dorește, de asemenea, ca SUA să își accepte suveranitatea asupra Strâmtorii Hormuz, lucru pe care americanii îl refuză. Iranienii spun că continuă să demonstreze o oarecare flexibilitate în aceste negocieri. Cu toate acestea, președintele Iranului, Pezeshkian, a declarat ieri că ajungerea la un acord sau angajarea în negocieri nu înseamnă că Iranul s-a predat. Cu puțin timp în urmă, centrul de comandă militară comună al Iranului a declarat că, dacă inamicul va face o altă greșeală, Iranul îl va confrunta cu toate capacitățile și puterea sa. Pe scurt, Iranul spune că este deschis diplomației, dar se pregătește și activ pentru război.

07:26 - Acum 7 ore Trump amână atacul asupra Iranului, armata e în stand by A existat o adăugire la postarea lui Trump pe Truth Social, în care a anunțat că a suspendat un atac planificat, despre care nimeni nu știa. Trump spune că a amânat atacul din cauza solicitărilor liderilor din Golf. Din respectul său pentru aceștia, a spus el, a fost de acord să accepte acest lucru, adăugând, de asemenea, că încă mai crede că există șanse mari să poată găsi o soluție. Așadar, el rămâne optimist la un anumit nivel, dar, în același timp, în postarea sa anterioară de pe rețelele de socializare, a precizat foarte clar că i-a dat instrucțiuni secretarului apărării să fie pregătit să treacă la ofensivă în orice moment.

07:22 - Acum 7 ore Nemulțumirea americanilor față de războiul din Iran l-ar putea costa pe Trump alegerile Pe plan intern, războiul ar putea fi o problemă reală pentru președintele Trump, deoarece acesta este un război profund nepopular și a avut un impact major asupra economiei și asupra costului vieții. Președintele Trump spune că nu-i pasă de asta; acestea sunt cuvintele sale exacte, spunând că el crede că, de îndată ce acest război se va termina, totul va reveni brusc la normal. Dar mulți americani nu sunt de acord cu asta; ei suferă, costul vieții lor a crescut, iar unii vizează acele alegeri de la jumătatea mandatului din noiembrie pentru a-și exprima foarte clar nemulțumirea față de președinte și Partidul său Republican.

00:58 - Acum 13 ore Donald Trump pune o singură condiție Iranului pentru a renunța definitiv la atacul militar Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor fi mulțumite cu o rezoluție diplomatică în Orientul Mijlociu dacă aliații regionali acceptă termenii, singura condiție majoră a Washingtonului rămânând interzicerea totală a armelor nucleare pentru Iran, în contextul unei amânări de câteva zile a raidurilor americane.

00:18 - Acum 14 ore Donald Trump anunță că amână atacul militar asupra Iranului datorită unor noi negocieri Președintele american susține că a fost contactat de liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului pentru a amâna „atacul planificat pentru mâine" împotriva Iranului. Trump spune că a dat curs acestei cereri pe motiv că ar avea loc acum „negocieri serioase" pentru un „acord foarte acceptabil pentru Statele Unite, precum și pentru toate țările din Orientul Mijlociu și nu numai". Acest acord, scrie președintele american, ar prevedea ca Iranul să nu dețină arme nucleare. Libertatea a transmis Livetext Război în Iran, ziua 80. Iranul a trimis o nouă propunere de pace / Donald Trump a amânat atacul plănuit pentru marți

