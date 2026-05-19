Clădirea a fost atribuită ca sediu pentru PNȚCD

Municipalitatea a anunțat marți, 19 mai 2026, că a început recuperarea imobilului din centrul Capitalei. Este vorba de o clădire administrată de Administrația Fondului Imobiliar (AFI), care a fost atribuită pentru sediu, în 2015, Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD), reprezentat legal la acea vreme de președintele partidului, Aurelian Pavelescu.

Imobilul situat pe Bulevardul Carol I din București a fost acordat PNȚCD, la acea dată, în baza legislației care permite formațiunilor politice parlamentare sau celor care îndeplinesc anumite criterii istorice/reprezentative să beneficieze de sedii din patrimoniul de stat, cu chirii subvenționate. Doar că, ulterior, o parte din spațiu a fost subînchiriat, municipalitatea susținând că acest lucru a fost făcut „fără drept”.

„Afaceri cu proprietăți AFI subînchiriate! Vă dăm un exemplu! Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat a primit de la PMB, prin Administrația Fondului Imobiliar, în anul 2015, o clădire și o curte. Pentru sediu! Ambele în Piața Rosetti, pe Bd. Carol I, de 1.833,69 mp, respectiv 959,36 mp. La un tarif conform contractului de 6.851,45 lei/lună (TVA inclus). Câteva luni mai târziu, în septembrie 2016, partidul a subînchiriat unei firme, fără drept, o parte din spațiu”, au transmis reprezentanții PMB, pe Facebook.

O parte din spațiu a fost subînchiriat, fiind deschis un restaurant

În cele din urmă, într-o parte din spațiul respectiv a fost deschis un restaurant.

„La rândul ei, firma a închiriat spațiul unei alte societăți – LGR CONCEPT IDEEA SRL, care a deschis o terasă, apoi a ridicat un restaurant. Totul pe un spațiu de aproape 180 mp, plus curtea de aproape 252 mp”, potrivit sursei citate.

Primăria solicită restaurantului o chirie de 480.000 de euro

Reprezentanții Primăriei susțin că, potrivit calculelor făcute de AFI în baza unei hotărâri a Consiliului General al Municipiului București, chiria lunară pentru acel spațiu ar fi trebuit să fie de aproximativ 4.500 de euro în extrasezon și aproape 6.000 de euro în sezon. Suma ar fi trebuit încasată de stat pentru utilizarea spațiului construit și a curții.

„Dar din 2016 până în 2024, cei cu restaurantul din curtea PNȚCD nu au plătit. Astfel că datoria se ridica la 480.000 de euro. Abia din 2024, după controale, AFI a pus societatea comercială să plătească pentru spațiul utilizat. Nu a făcut-o nici de data aceasta!”, potrivit PMB.

La finalul lunii aprilie, firma SC LGR CONCEPT IDEEA SRL figura cu datorii totale de 2,3 milioane de lei, inclusiv penalități, mai scrie Primăria Capitalei.

PNȚCD acuzată că nu a achitat chirie pentru utilizarea spațiului

De asemenea, în 2023 o instanță a dispus și evacuarea PNȚCD din respectivul imobil pentru expirarea contractului și neachitarea chiriei acumulate de-a lungul timpului.

„La finalul lunii aprilie, și partidul figura în evidențele AFI cu o datorie: 329.074 lei, cu tot cu penalități. Acum, prin dispoziția primarului general Ciprian Ciucu, toate aceste ilegalități încetează! Spațiul care aparține patrimoniului Municipiului București este recuperat și va intra în legalitate. Iar debitele restante vor fi recuperate!”, a mai transmis Primăria.

Poliția locală, blocată în procesul de dezafectare a restaurantului

Poliția Locală a Municipiului București a început încă de săptămâna trecută să dezafecteze restaurantul. Cu toate acestea, polițiștii locali întâmpină dificultăți în realizarea acestui lucru.

„Accesul în curtea imobilului le-a fost blocat sâmbătă cu o mașină, iar astăzi cu un lacăt pe poartă. Dar nu cedăm! Patrimoniul orașului nu poate fi abuzat de cei care câștigă mulți bani de pe urma lui”, a mai adăugat reprezentanții Primăriei București.

Cum se apără PNȚCD: „Primăria nu deține titlu de proprietate”

În schimb, Aurelian Pavelescu, președintele PNȚCD, a emis un comunicat de presă în care îi acuză pe liberali, în frunte cu primarul Ciprian Ciucu, că „dărâmă statuile lui Maniu, Mihalache și Coposu”.

„Primarul Ciucu a decis scoaterea PNȚCD din sediul în care a luat ființă partidul sub conducerea lui Coposu în decembrie 1989. Ultimul gest de ură al liberalilor împotriva țărăniștilor”, a precizat președintele PNȚCD.

Aurelian Pavelescu susține că imobilului din Carol 24 este unul „abandonat” și că Primăria nu deține titlu de proprietate.

„Sediul nu deține nici până azi cadastru și carte funciară, fiind practic un imobil abandonat. Primăria nu deține titlu de proprietate, singurul act pe care l-am obținut cu greu din arhive fiind Decretul de naționalizare 92/1950, prin care a fost atribuit Ministerului Agriculturii. Aflat în domeniul public al statului, imobilul n-a fost trecut niciodată în domeniul privat al statului și, prin urmare, nu este în proprietatea Primăriei. Nu doar că nu există cadastru sau carte funciară, dar, la Primărie, nu există nicio schiță sau document al imobilului”, a mai adăugat acesta.

El spune că, de 36 de ani, Primăria, n-a făcut nicio investiție la imobil.

„Pentru menținerea în stare de funcționare, partidul a investit sute de mii de euro, rezumându-se la corpul central. Anexele, aflate în stare de degradare încă dinainte de 90, au intrat în ruină”, a spus el.

Pavelescu spune că a existat un „accept tacit” al Primăriei

În ceea ce privește restaurantul/terasa din curtea imobilului, Pavelescu a spus: „Cafe-ul din una din Curți a fost o soluție pentru a scoate una dintre anexe din ruină, la un moment dat la subsol spărgându-se o conductă de apă care (a) inundat întreaga anexă, spațiul devenind un pericol sanitar. Am anunțat Primăria, niciun răspuns: s-au scos tone de mizerie și de mâl în luni de zile, structura era prăbușită. Imobilul fiind practic abandonat de Primărie s-a găsit o soluție disperată, cu acordul tacit al Primăriei: un antreprenor care să repare. Aceasta este povestea cafe-ului Lejere”.

Liderul PNȚCD spune că a existat un accept tacit al Primăriei pentru restaurantul respectiv.

„După 14 ani de funcționare, încă o dată, cu acceptul tacit al Primăriei, existând controale frecvente, și nici nu se putea altfel în centrul Bucureștiului, Primăria i-a cerut chirii retroactive! Chiar și așa, investițiile făcute pentru salvarea sediului, aflat în sarcina formală a Primăriei, au fost infinit mai mari și trebuia să fie compensate. Dar statul e hoț, pe ei nu-i trage nimeni la răspundere. Mai multe acțiuni în justiție sunt în curs, dar Ciucu a trimis poliția peste noi, de teamă să nu le piardă”, a mai precizat Pavelescu.

PNȚCD, alianțe cu Liviu Dragnea și Gabriela Firea

Sub conducerea lui Aurelian Pavelescu, orientarea partidului s-a schimbat radical față de valorile istorice din perioada lui Corneliu Coposu, intrând în diverse alianțe controversate.

Printre cele mai notabile decizii politice din ultimii ani s-a numărat semnarea unui protocol de colaborare prin care PNȚCD a susținut-o, în 2020, pe Gabriela Firea pentru un nou mandat la Primăria Capitalei, dar și parteneriatul strategic prin care formațiunea țărănistă i-a oferit sprijin politic lui Liviu Dragnea și Partidului Social Democrat, în 2019.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

I0SIF.26 19.05.2026, 12:03

Dacă Pavelescu & PNȚCD se încolonau la fel ca Sică Mandolină și Tomac în spatele lui Ilie Sărăcie, primarul Ciucu nu mai pomenea nimic de nici un restaurant din curtea partidului.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Sorin Grindeanu a vorbit în secret cu Nicușor Dan, iar cele 11 cuvinte răsună în România: „Domnia sa...”. I-a dat replica la care nimeni nu se aștepta vreodată
Viva.ro
Sorin Grindeanu a vorbit în secret cu Nicușor Dan, iar cele 11 cuvinte răsună în România: „Domnia sa...”. I-a dat replica la care nimeni nu se aștepta vreodată
Doctorii nu l-au putut dezbrăca, în ambulanță, pe Alexandru, după ce a fost găsit în pădure, pentru că „hainele erau lipite pe el. De apă și noroi”, a povestit tatăl. Ce au decis părinții copilului, după ce băiatul s-a întors acasă
Unica.ro
Doctorii nu l-au putut dezbrăca, în ambulanță, pe Alexandru, după ce a fost găsit în pădure, pentru că „hainele erau lipite pe el. De apă și noroi”, a povestit tatăl. Ce au decis părinții copilului, după ce băiatul s-a întors acasă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.RO
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Detaliul de care nu vorbește nimeni! Ce a ieșit la iveală despre femeia care ar putea să îi ia locul lui Ilie Bolojan. Cine este, de fapt, Delia Velculescu, “doamna de fier” dorită de Nicușor Dan la Guvern
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul de care nu vorbește nimeni! Ce a ieșit la iveală despre femeia care ar putea să îi ia locul lui Ilie Bolojan. Cine este, de fapt, Delia Velculescu, “doamna de fier” dorită de Nicușor Dan la Guvern
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Avantaje.ro
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice
Tvmania.ro
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice

Alte știri

Emil Gânj, condamnat pe viață. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
BREAKING NEWS
Știri România 13:54
Emil Gânj, condamnat pe viață. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
Cât câștigă un electrician de reparație și întreținere de la CFR
Știri România 13:50
Cât câștigă un electrician de reparație și întreținere de la CFR
Parteneri
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Adevarul.ro
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Plecare bombă de la Rapid! Unul dintre cei mai importanţi jucători, out la finalul sezonului. Exclusiv
Fanatik.ro
Plecare bombă de la Rapid! Unul dintre cei mai importanţi jucători, out la finalul sezonului. Exclusiv
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Cum a apărut Brigitte Pastramă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes 2026: „A avut curaj”. Prezentă la lansarea filmului „Fjord” al lui Cristian Mungiu, în care joacă Sebastian Stan
Stiri Mondene 13:56
Cum a apărut Brigitte Pastramă pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes 2026: „A avut curaj”. Prezentă la lansarea filmului „Fjord” al lui Cristian Mungiu, în care joacă Sebastian Stan
Finala „Desafio: Aventura” 2026. Cine sunt cei trei concurenți care luptă în seara asta pentru premiul de 150.000 de euro
Stiri Mondene 13:31
Finala „Desafio: Aventura” 2026. Cine sunt cei trei concurenți care luptă în seara asta pentru premiul de 150.000 de euro
Parteneri
Rochia care a lăsat mască festivalul de la Cannes! Cum s-a afișat actrița Ana Bodea pe covorul roșu
TVMania.ro
Rochia care a lăsat mască festivalul de la Cannes! Cum s-a afișat actrița Ana Bodea pe covorul roșu
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
ObservatorNews.ro
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Libertateapentrufemei.ro
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Parteneri
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
Mediafax.ro
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
EXCLUSIV | Dovada că Andreea Bălan și Petrișor Ruge nu mai colaborează! Imaginile care nu mint. Cu cine l-a înlocuit artista
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Dovada că Andreea Bălan și Petrișor Ruge nu mai colaborează! Imaginile care nu mint. Cu cine l-a înlocuit artista
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
1 iunie vine cu modificări la plata concediilor medicale! Categoriile care vor fi plătite și în prima zi
Wowbiz.ro
1 iunie vine cu modificări la plata concediilor medicale! Categoriile care vor fi plătite și în prima zi
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Mediafax.ro
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Cel puțin 131 de decese în urma epidemiei de Ebola. SUA introduce o serie de măsuri pentru a preveni pătrunderea bolii în țară
KanalD.ro
Cel puțin 131 de decese în urma epidemiei de Ebola. SUA introduce o serie de măsuri pentru a preveni pătrunderea bolii în țară

Politic

Radu Miruță la Interviurile Libertatea: Armata nu are încă banii pentru a putea semna contractele de apărare prin SAFE
Exclusiv
Politică 12:05
Radu Miruță la Interviurile Libertatea: Armata nu are încă banii pentru a putea semna contractele de apărare prin SAFE
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
Politică 18 mai
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Dezastrul de la Atena, momentul de cotitură în sezonul Universităţii Craiova: „Urăsc să pierd, dar dacă pierd mai bine o fac în acest fel” Dezvăluiri din vestiar: „Nu putem juca în Conference, o să luăm campionatul!”
Fanatik.ro
Dezastrul de la Atena, momentul de cotitură în sezonul Universităţii Craiova: „Urăsc să pierd, dar dacă pierd mai bine o fac în acest fel” Dezvăluiri din vestiar: „Nu putem juca în Conference, o să luăm campionatul!”
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul
Spotmedia.ro
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul