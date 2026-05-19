Clădirea a fost atribuită ca sediu pentru PNȚCD

Municipalitatea a anunțat marți, 19 mai 2026, că a început recuperarea imobilului din centrul Capitalei. Este vorba de o clădire administrată de Administrația Fondului Imobiliar (AFI), care a fost atribuită pentru sediu, în 2015, Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD), reprezentat legal la acea vreme de președintele partidului, Aurelian Pavelescu.

Imobilul situat pe Bulevardul Carol I din București a fost acordat PNȚCD, la acea dată, în baza legislației care permite formațiunilor politice parlamentare sau celor care îndeplinesc anumite criterii istorice/reprezentative să beneficieze de sedii din patrimoniul de stat, cu chirii subvenționate. Doar că, ulterior, o parte din spațiu a fost subînchiriat, municipalitatea susținând că acest lucru a fost făcut „fără drept”.

„Afaceri cu proprietăți AFI subînchiriate! Vă dăm un exemplu! Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat a primit de la PMB, prin Administrația Fondului Imobiliar, în anul 2015, o clădire și o curte. Pentru sediu! Ambele în Piața Rosetti, pe Bd. Carol I, de 1.833,69 mp, respectiv 959,36 mp. La un tarif conform contractului de 6.851,45 lei/lună (TVA inclus). Câteva luni mai târziu, în septembrie 2016, partidul a subînchiriat unei firme, fără drept, o parte din spațiu”, au transmis reprezentanții PMB, pe Facebook.

O parte din spațiu a fost subînchiriat, fiind deschis un restaurant

În cele din urmă, într-o parte din spațiul respectiv a fost deschis un restaurant.

„La rândul ei, firma a închiriat spațiul unei alte societăți – LGR CONCEPT IDEEA SRL, care a deschis o terasă, apoi a ridicat un restaurant. Totul pe un spațiu de aproape 180 mp, plus curtea de aproape 252 mp”, potrivit sursei citate.

Primăria solicită restaurantului o chirie de 480.000 de euro

Reprezentanții Primăriei susțin că, potrivit calculelor făcute de AFI în baza unei hotărâri a Consiliului General al Municipiului București, chiria lunară pentru acel spațiu ar fi trebuit să fie de aproximativ 4.500 de euro în extrasezon și aproape 6.000 de euro în sezon. Suma ar fi trebuit încasată de stat pentru utilizarea spațiului construit și a curții.

„Dar din 2016 până în 2024, cei cu restaurantul din curtea PNȚCD nu au plătit. Astfel că datoria se ridica la 480.000 de euro. Abia din 2024, după controale, AFI a pus societatea comercială să plătească pentru spațiul utilizat. Nu a făcut-o nici de data aceasta!”, potrivit PMB.

La finalul lunii aprilie, firma SC LGR CONCEPT IDEEA SRL figura cu datorii totale de 2,3 milioane de lei, inclusiv penalități, mai scrie Primăria Capitalei.

PNȚCD acuzată că nu a achitat chirie pentru utilizarea spațiului

De asemenea, în 2023 o instanță a dispus și evacuarea PNȚCD din respectivul imobil pentru expirarea contractului și neachitarea chiriei acumulate de-a lungul timpului.

„La finalul lunii aprilie, și partidul figura în evidențele AFI cu o datorie: 329.074 lei, cu tot cu penalități. Acum, prin dispoziția primarului general Ciprian Ciucu, toate aceste ilegalități încetează! Spațiul care aparține patrimoniului Municipiului București este recuperat și va intra în legalitate. Iar debitele restante vor fi recuperate!”, a mai transmis Primăria.

Poliția locală, blocată în procesul de dezafectare a restaurantului

Poliția Locală a Municipiului București a început încă de săptămâna trecută să dezafecteze restaurantul. Cu toate acestea, polițiștii locali întâmpină dificultăți în realizarea acestui lucru.

„Accesul în curtea imobilului le-a fost blocat sâmbătă cu o mașină, iar astăzi cu un lacăt pe poartă. Dar nu cedăm! Patrimoniul orașului nu poate fi abuzat de cei care câștigă mulți bani de pe urma lui”, a mai adăugat reprezentanții Primăriei București.

Cum se apără PNȚCD: „Primăria nu deține titlu de proprietate”

În schimb, Aurelian Pavelescu, președintele PNȚCD, a emis un comunicat de presă în care îi acuză pe liberali, în frunte cu primarul Ciprian Ciucu, că „dărâmă statuile lui Maniu, Mihalache și Coposu”.

„Primarul Ciucu a decis scoaterea PNȚCD din sediul în care a luat ființă partidul sub conducerea lui Coposu în decembrie 1989. Ultimul gest de ură al liberalilor împotriva țărăniștilor”, a precizat președintele PNȚCD.

Aurelian Pavelescu susține că imobilului din Carol 24 este unul „abandonat” și că Primăria nu deține titlu de proprietate.

„Sediul nu deține nici până azi cadastru și carte funciară, fiind practic un imobil abandonat. Primăria nu deține titlu de proprietate, singurul act pe care l-am obținut cu greu din arhive fiind Decretul de naționalizare 92/1950, prin care a fost atribuit Ministerului Agriculturii. Aflat în domeniul public al statului, imobilul n-a fost trecut niciodată în domeniul privat al statului și, prin urmare, nu este în proprietatea Primăriei. Nu doar că nu există cadastru sau carte funciară, dar, la Primărie, nu există nicio schiță sau document al imobilului”, a mai adăugat acesta.

El spune că, de 36 de ani, Primăria, n-a făcut nicio investiție la imobil.

„Pentru menținerea în stare de funcționare, partidul a investit sute de mii de euro, rezumându-se la corpul central. Anexele, aflate în stare de degradare încă dinainte de 90, au intrat în ruină”, a spus el.

Pavelescu spune că a existat un „accept tacit” al Primăriei

În ceea ce privește restaurantul/terasa din curtea imobilului, Pavelescu a spus: „Cafe-ul din una din Curți a fost o soluție pentru a scoate una dintre anexe din ruină, la un moment dat la subsol spărgându-se o conductă de apă care (a) inundat întreaga anexă, spațiul devenind un pericol sanitar. Am anunțat Primăria, niciun răspuns: s-au scos tone de mizerie și de mâl în luni de zile, structura era prăbușită. Imobilul fiind practic abandonat de Primărie s-a găsit o soluție disperată, cu acordul tacit al Primăriei: un antreprenor care să repare. Aceasta este povestea cafe-ului Lejere”.

Liderul PNȚCD spune că a existat un accept tacit al Primăriei pentru restaurantul respectiv.

„După 14 ani de funcționare, încă o dată, cu acceptul tacit al Primăriei, existând controale frecvente, și nici nu se putea altfel în centrul Bucureștiului, Primăria i-a cerut chirii retroactive! Chiar și așa, investițiile făcute pentru salvarea sediului, aflat în sarcina formală a Primăriei, au fost infinit mai mari și trebuia să fie compensate. Dar statul e hoț, pe ei nu-i trage nimeni la răspundere. Mai multe acțiuni în justiție sunt în curs, dar Ciucu a trimis poliția peste noi, de teamă să nu le piardă”, a mai precizat Pavelescu.

PNȚCD, alianțe cu Liviu Dragnea și Gabriela Firea

Sub conducerea lui Aurelian Pavelescu, orientarea partidului s-a schimbat radical față de valorile istorice din perioada lui Corneliu Coposu, intrând în diverse alianțe controversate.

Printre cele mai notabile decizii politice din ultimii ani s-a numărat semnarea unui protocol de colaborare prin care PNȚCD a susținut-o, în 2020, pe Gabriela Firea pentru un nou mandat la Primăria Capitalei, dar și parteneriatul strategic prin care formațiunea țărănistă i-a oferit sprijin politic lui Liviu Dragnea și Partidului Social Democrat, în 2019.

