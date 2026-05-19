Născută pe 21 iulie 1998, în Varna, Darina Yotova l-a cunoscut pe Cristian Tarcea pe când ea avea doar 16 ani, iar de atunci au început să colaboreze pe plan muzical.

„Pe Dara o cunosc de când avea 16 ani și am știut că are ceva special, o energie aparte. Nu am avut așteptări, m-am bucurat pentru experiență! Și să văd că e cea mai votată melodie din lume la Eurovision e ceva ce încă nu pot procesa”, a spus Cristian Tarcea pentru Libertatea.

În vara anului 2018, Dara făcea cunoștință cu România și lansa alături de Monoir melodia „My Time”, care a fost postată pe YouTube de casa de discuri Cat Music. De atunci, artista și-a dezvoltat cariera, iar anul acesta a reușit să câștige Eurovision Song Contest 2026, avându-l alături tot pe Cristian Tarcea.

„Sunt foarte mândru de Dara și de Alexandra, amândouă au în ele factorul X și sunt artiste complete. Sunt mândru că am fost alături și de România, cât și de Bulgaria! Nu pot decât să fiu mândru că sunt român și că am participat la succesul unei piese care a câștigat Eurovisionul”, a mai spus Cristian Tarcea pentru Libertatea.

Cine este Dara (Darina Yotova)

Dara, pe numele său complet Darina Yotova, a devenit cunoscută după participarea la versiunea bulgară a emisiunii „X Factor”, unde a atras atenția prin stilul excentric și vocea puternică.

După emisiune, Dara a semnat cu casa de discuri Virginia Records și a lansat mai multe hituri pop și dance care au avut succes în Bulgaria și în alte țări din regiune.

Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără: „Kvo Ne Chu”, „Ai Ai”, „Thunder”, „In My Head” și „Mr. Rover”. Artista este apreciată pentru stilul său energic, influențele pop moderne și show-urile extravagante.

În ultimii ani, a devenit una dintre cele mai populare artiste pop din Bulgaria și antrenor la „Vocea Bulgariei”.

