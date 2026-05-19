Tribunalul Mureş a anunţat azi, 19 mai, decizia din dosarul în care Emil Gânj e judecat pentru uciderea fostei sale concubine şi pentru incendierea casei acesteia, din Miheşu de Câmpie. Judecata s-a ţinut în lipsa lui Gânj care, de aproape un an, e cel mai căutat infractor din România. Libertatea vă dezvăluie culisele acestui proces, dar şi amănunte neştiute din cazul care a revoltat întreaga ţară.

De ce spun rudele tinerei ucise că poliţia nu-l caută cum trebuie pe Emil Gânj

În dimineaţa zilei de 8 iulie, anul trecut, Emil Gânj (37 de ani), înarmat cu un topor, a intrat în curtea fostei sale concubine, Anda Maria Gyurca (23 de ani) şi a ucis-o. După comiterea crimei, el a incendiat cadavrul, apoi a dispărut fără urmă. Iar de atunci şi până în zilele noastre, Poliţia Română îl caută pe Gânj temeinic, dar fără spor.

În octombrie anul trecut, el a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş, pentru cinci capete de acuzare: omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Dosarul a trecut de camera preliminară în ianuarie anul acesta. Inculpatul Emil Gânj a avut desemnat un avocat din oficiu, care nu a formulat cereri sau excepții.

Mai departe, pe fond, procesul a fost gata din trei termene. La niciunul dintre ele, Gânj n-a avut vreun avocat angajat. La primul termen, pe 30 martie anul acesta, instanţa a constatat că din dosar lipseşte răspunsul Direcţiei de Sănătate Publică, ce ar fi trebuit să comunice dacă Emil Gânj se află internat în vreo unitate spitalicească din ţară.

Rudele Andei Gyurca au solicitat revenirea cu adresă la DSP, adăugând că Gânj n-a fost căutat suficient, iar din cauza asta, „toată familia este în pericol”. Sora victimei a spus că, din ce ştie ea, Gânj se caza pe la diferite pensiuni şi că de aceea, insistă ca el să fie căutat peste tot în ţară, „cu atât mai mult cu cât nu toate pensiunile cer buletinul clienţilor”.

Sora Andei Gyurca a mai cerut şi ca poliţiştilor să li se pună în vedere să facă o publicitate mai amplă acestui caz. „Nu cred că e imposibil să se lipească nişte afişe cu poza lui Emil Gânj”, a adăugat tânăra, iar tatăl ei a vrut să arate instanţei filmări de pe telefonul lui, cu gările din Constanţa şi din Bucureşti, „unde nu există niciun astfel de afiş”.

Instanţa a fost de acord doar cu retrimiterea unei adrese către DSP, dar şi cu solicitarea de informaţii de la Asociația Națională a Agențiilor de Turism, „în vederea respectării dreptului la un proces echitabil și asigurarea exercitării depline și efective a dreptului la apărare”. Cele două instituţii vizate au trimis răspunsurile solicitate, ambele fiind negative: Gânj nu figurează nici ca pacient, nici ca turist.

La al doilea termen al procesului, pe 23 aprilie, a fost citit rechizitoriul, iar instanţa a dispus începerea cercetării judecătoreşti. În sala de judecată au fost vizionate imaginile cu atacul lui Gânj din ziua crimei, surprinse de camera de supraveghere video instalată în curtea victimei.

În timp ce se derula filmul, sora Andei Gyurca explica și cine sunt persoanele ce apar în imagini, iar mama victimei mărturisea instanţei că nu ştie de ce i-a deschis uşa lui Emil Gânj. „Poate pentru că el voia să intre pe geam şi, ca să nu se întâmple vreo catastrofă, am deschis uşa, ca să dau drumul copiilor afară, însă el m-a scos-o şi pe mine din casă”, a declarat femeia, în sala de judecată.

Mai departe, instanţa le-a audiat pe cele două surori şi pe mama Andei Gyurca. Tatăl victimei a fost audiat, prin videoconferință, la ultimul termen, din 7 mai. Tot atunci, au venit să dea declaraţie în sala de judecată mai mulţi martori, dar şi un psiholog de la Serviciul de Analiză Comportamentală din IGPR. Acesta a fost citat, din oficiu, de către judecătorul care a dorit să ştie „analiza comportamentală privind starea psihică a inculpatului Gânj Emil, la momentul comiterii presupusei fapte, şi elementele de personalitate ori de comportament care pot explica presupusa conduită infracţională”.

După finalizarea cercetării judecătoreşti, instanţa a anunţat că va pronunţa verdictul pe data de 19 mai. Pedeapsa maximă pe care ar putea să o primească Gânj e închisoarea pe viaţă.

Primul ordin de protecţie a fost anulat, după ce Anda Gyurca şi-a retras plângerea

N-ar fi prima condamnare din biografia lui Emil Gânj. El a debutat ca infractor imediat după majorat, iar în mai 2008, Judecătoria Luduş l-a condamnat la 3 ani cu suspendare, pentru act sexual cu minor. Victima avea doar 13 ani.

N-a trecut mult și, în decembrie 2011, în complicitate cu alţii, Gânj a ucis în bătaie un bărbat din Miheşu de Câmpie, lovindu-l în cap cu o bâtă. A primit 12 ani și 6 luni de închisoare, la care s-au adăugat și cei 3 ani din condamnarea anterioară. Dacă şi-ar fi executat pedeapsa integral, Gânj ar fi ieşit din închisoare luna aceasta. Însă el a fost liberat condiţionat mult mai devreme, în noiembrie 2020.

S-a întors în satul lui natal, Miheşu de Câmpie, iar în 2023 a cunoscut-o pe Anda Maria Gyurca. Ea avea 21 de ani şi băieţel de 4 ani, dintr-o altă relaţie. S-au mutat împreună și, curând, Gânj a devenit extrem de gelos.

Fosta lui prietenă, care a avut-o o relaţie cu el în perioada mai 2022 – iunie 2023, a declarat în anchetă că Gânj îi spusese, „clar și repetat, că nu acceptă minciuna și trădarea și că ar trebui să-i spun dacă între noi intervine o a treia persoană”. Iar un alt martor, care l-a cunoscut şi el pe Gânj, a povestit că, la nervi, acesta vedea „negru în fața ochilor”.

Când a descoperit că Anda Gyurca încă mai ţine legătura cu tatăl copilului ei, Gânj a devenit agresiv. Iar primul episod violent a fost în februarie 2024:

● 16 februarie 2024. În dimineaţa acelei zile, a povestit Anda Gyurca la poliţie, s-a certat cu Gânj, iar el a lovit-o în cap. Ea a căzut, a leşinat, dar și-a revenit, iar el a continuat să o lovească cu pumnii, apoi a început să o strângă cu ambele mâini de gât şi să o amenințe cu moartea. După două zile, fata i-a povestit totul tatălui ei, iar acesta a sunat la 112.

● 20 februarie 2024. La cererea procurorilor, Judecătoria Luduş a admis ordinul de protecţie emis pe numele lui Emil Gânj, căruia i s-a impus ca, pe o perioadă de 6 luni, să păstreze o distanţă minimă de 50 de metri faţă de Anda Gyurca, de copilul ei şi de locuinţa acestora. De asemenea, lui Gânj i-a fost interzis orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu Anda Gyurca. Dar chiar în aceeaşi zi, spre seară, apoi şi în ziua următoare, Gânj a sunat-o pe Anda Gyurca, încălcând astfel decizia instanţei.

● 23 februarie 2024. Judecătoria Luduş a dispus arestarea preventivă în lipsă a lui Emil Gânj. Pe numele lui a fost deschis şi un dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.

Emil Gânj a făcut apel împotriva ordinului de protecţie, explicând că Anda Gyurca a mers la poliţie şi și-a retras plângerea în baza căreia fusese emis. De altfel, în urma interceptării convorbirilor telefonice ale celor doi, s-a descoperit că pe 26 februarie, Anda Gyurca vorbea cu o femeie despre cum stătuse Gânj ascuns într-o casă, în acea dimineața, ca să nu fi prins de poliţia care-l căuta. Din discuție mai reiese şi că tânăra continua să ţină legătura cu Gânj, însă doar prin mesaje, pentru că el „se teme că telefonul lui e ascultat”, spunea fata.

O lună mai târziu, prezentă în sala de judecată a Tribunalului Mureş, Anda Gyurca a spus că dorește să renunțe la ordinul de protecție şi că nu e constrânsă în niciun fel, pentru a face asta. Momentul a rămas consemnat în hotărârea judecătorului care n-a putut decât să ia act de această decizie. Iar pe 27 martie 2024, ordinul de protecţie a fost anulat.

Şi rudele Andei Gyurca au recunoscut, în declaraţiile date în dosarul de omor, că tânăra reluase legătura cu Gânj și că se întâlnea pe ascuns cu acesta, chiar în perioada în care el era căutat de poliție.

Repetiţia dinaintea crimei: răpirea tinerei, incendierea casei şi nou ordin de protecţie

Un an mai târziu, în februarie 2025, a urmat al doilea episod violent, după o altă încercare a tinerei de a despărţi de Gânj. De frica lui, Anda Gyurca dormea la o vecină.

● 26 februarie 2025. Noaptea, în jurul orelor 03:20, Emil Gânj a incendiat casa Andei Gyurca, după care a sărit gardul în curtea vecină, a spart un geam şi a intrat în locuinţă, apoi în camera unde tânăra dormea cu fiul ei. A prins-o de păr, a tras-o afară din casă şi a dus-o în pădurea de lângă Sărmăşel Gară. A doua zi, în jurul orelor 19:00, Anda Gyurca a reuşit să fugă şi a ajuns la un magazin, unde a cerut ajutorul vânzătoarei, ascunzându-se apoi în toaletă, până la sosirea poliţiştilor.

● 28 februarie 2025. Judecătoria Luduş a admis cererea Parchetului, privind emiterea unui alt ordin de protecţie împotriva lui Emil Gânj, pe o durată de 12 luni. Acesta era obligat să păstreze o distanţă minimă de 100 metri faţă de Anda Gyurca, de copilul ei, de casa acesteia, dar şi de cea a vecinei. Din nou, lui Gânj i-a fost interzis orice contact, inclusiv telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicare, cu victima. În aceeaşi zi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș l-a trimis pe Gânj în judecată în dosarul din 2024, pentru violenţă în familie şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.

● 29 aprilie 2025. La Judecătoria Luduş, la primul termen al procesului, Anda Gyurca, prezentă în sală, i-a mărturisit judecătorului că-și retrăsese plângerea în timpul urmăririi penale, pentru că n-a vrut „ca el să păţească ceva rău, să facă închisoare din cauza mea. Dar acum vreau ca el să răspundă pentru ce a făcut”, a adăugat fata. A doua zi, Judecătoria Luduş a constatat încetarea procesului pentru violenţă în familie, din cauza retragerii plângerii. Pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, instanţa l-a condamnat pe Gânj la 2 ani de închisoare cu executare, adăugându-i la pedeapsă şi restul de 1867 zile (5 ani) din condamnările mai vechi, rămase neexecutate, din cauza liberării condiţionate. Decizia instanței a rămas definitivă, prin neapelare.

Anda Gyurca și-a refăcut casa care-i fusese incendiată și s-a mutat înapoi. Fiindu-i teamă să mai rămână singură, locuia acolo împreună cu mama ori cu surorile ei. O vreme, ea a beneficiat și de paza permanentă a poliției, un echipaj fiind mereu în apropierea locuinței sale. Dar pe 14 aprilie 2025, acuză tatăl Andei Gyurca, poliția s-a retras, după ce „fata a fost forţată să solicite pază doar pe timpul nopţii, între orele 22:00 și 06:00 dimineaţa”.

Ştergerea tatuajului şi filmul de pe Tik Tok ce ar putea fi factorul declanşator al crimei

În zona stângă a pieptului, chiar deasupra inimii, Anda Gyurca avea tatuat numele agresorului ei: „Emil”.

Anda Gyurca. Foto: Pagina de Facebook a Andei Gyurca

Pe 1 iulie 2025, ea şi-a făcut un alt tatuaj, acoperind numele „Emil” cu o pană, iar alături a scris mesajul „Nu regret nimic”, în limba franceză („Je ne regrette rien”).

Anda Gyurca. Foto: Pagina de Facebook a Andei Gyurca

Iar pe 7 iulie 2025, Anda Gyurca şi surorile ei au mers la o spălătorie din Sărmășel Gară „unde s-au jucat, stropindu-se cu apă. A fost realizată o filmare cu acele momente, filmare pe care victima a încărcat-o pe contul său de pe Tik Tok și pe care inculpatul (e posibil) să o fi văzut și să se fi enervat din acest motiv”, notează procurorii, în rechizitoriu.

A doua zi, pe 8 iulie 2025, Emil Gânj a omorât-o pe Anda Gyurca. Dimineaţa, în jurul orelor 8:50, ea stătea împreună cu sora ei mai mare la o masă, lângă intrarea în casă, când „l-am văzut pe Gânj cum a sărit gardul vecinei de vizavi în stradă”, a spus sora.

Ambele au început să ţipe, iar Anda a intrat repede în casă, strigând, „mami, mami, e Gânj cu săcurea, mă omoară!”. A încuiat ușa pe interior, apoi s-a ascuns într-un dulap din cameră. El a început să lovească în geamuri şi în uşă cu toporul, strigând „Anda! Unde-i Anda? Vreau să o văd pe Anda! Unde e curva?”

Mama tinerei le-a declarat anchetatorilor că, atunci când l-a observat pe Gânj mai departe de ușă, a deschis-o, ca să iasă copiii, dar în acel moment a apărut Gânj, care a intrat în locuință. Ea și copiii au trecut pe lângă el și au alergat pe stradă la o vecină.

După ce a ieșit din curte, mai spune mama Andei Gyurca, a auzit cinci lovituri în ușa unui corp de mobilier, iar pe o fereastră a apucat să vadă cum el lovea cu toporul în ușa dulapului unde era ascunsă Anda.

După ce a omorât-o, Gânj a stropit locul cu benzina pe care o adusese în rucsacul din spate, apoi a aprins focul şi a ieşit din casă. După câţiva paşi, s-a întors: îşi uitase toporul la locul faptei. A intrat după el, s-a mai auzit încă un zgomot de lovitură și apoi Gânj a părăsit imobilul, cu toporul în mână, în timp ce pe fereastră ieșea un fum dens. Toată scena acestui atac a fost filmată, frame cu frame, de camera de supraveghere video pe care tânăra şi-o montase în curte.

Dispecerul poliţiei, la 112: „N-o ieșit din dulap… Du-te și scoate-o afară, dacă arde casa”

Ajunsă la vecină, mama Andei Gyurca a sunat la 112. Era ora 08:55. Înregistrarea acestei convorbiri, probă în dosar, ne arată că din 2019, de la momentul Caracal, şi până acum, unele lucruri au rămas aproape la fel:

Operator 112: 112, ce urgență aveți? Bună ziua!

Mama victimei: Trimiteți, trimiteți repede poliția că o venit Gânj în casă peste noi, (neinteligibil) fata, cred c-o omorât-o. (…)

Operator 112: Unde? (…)

Mama victimei: (concomitent) Miheșu de Câmpie. Da! O venit cu securea, tăt mi-o spart geamurile, ușa.

Operator 112: Cine-o venit? Cine-o venit?

Mama victimei: Gânj Emil, Gânj Emil.

Operator 112: Gânj Emil, dar cine-i ăsta?

Mama victimei: Îi ăla ce o ținut-o pe Anda răpită.

Operator 112: No, bun! Și cum se numește fata?

Mama victimei: Gyurca Anda Maria, trimiteți repede poliția!

Operator 112: Fata câți ani are?

Mama victimei: 23, trimiteți repede poliția, doamnă! Vă rog!

Operator 112: Trimitem poliția, vă dau acuma legătura cu poliția, dar trebuie să știu să vă trimit și ambulanța acolo. Ce s-a întâmplat cu fata?

Mama victimei: Trimiteți (neinteligibil).

Operator 112: Ce s-a întâmplat cu fata?

Mama victimei: (neinteligibil)

Operator 112: Vorbiți la poliție, vorbiți la poliție!

Dispecerul poliției: Da, poliția, ce urgență aveți? Alo!

Mama victimei: O venit Gânj Emil, o venit Gânj Emil și o intrat în casă peste Anda.

Dispecerul poliției: Gânj fiind cine? Anda fiind cine?

Mama victimei: (vorbește cu o persoană din apropiere: Iar o dat foc?) Iar o dat foc la casă! Anda, fata! Anda!

Dispecerul poliției: Anda, am înțeles. Dar ea locuiește cu dumneavoastră, fata?

Mama victimei: Da! Iar o dat foc în casă! Iar o dat foc…

Dispecerul poliției: Am înțeles. Cine… Omu ăsta unde-i acuma, Gânj Emil ăsta?

Mama victimei: O dat foc în casă și cred că fata-i omorâtă în casă, trimiteți repede poliția!

Dispecerul poliției: Trimitem repede…

Mama victimei: (concomitent) Da, da, da, arde casa și tre să…

Dispecerul poliției: Starea fetei care-i? Unde-i fata?

Mama victimei: Cred că fata o omorât-o în casă.

Dispecerul poliției: Cum crezi c-o omorât-o în casă?

Mama victimei: O omorât-o în casă, că n-o mai ieșit din dulap!

Dispecerul poliției: N-o ieșit din dulap… Dapăi, bun, și du-te, du-te și scoate-o afară, dacă arde casa, cum s-o lași în casă? Că nu înțeleg. Nu se poate (concomitent)

Mama victimei: (concomitent) Dar nu pot să intru!

Dispecerul poliției: De ce nu poți intra?

Mama victimei: Nu pot să intru, că arde casa! Acuma o ajuns poliția, să vie pompierii, cred că fata-i moartă în casă, o omorât-o…

Dispecerul poliției: (concomitent) O ajuns poliția deja?

Mama victimei: Da, da, da, da, da, da, pompierii n-o ajuns.

Dispecerul poliției: No, spuneți… Pompierii și ei acuma îs pe drum, dar spuneți-le la colegi să, ăă, dacă pot s-o scoată… Ăăă, el unde-i, omu ăsta? Gânj, Gânj ăsta… (concomitent)

Mama victimei: (concomitent) O fugit!

Dispecerul poliției: O fugit Gânj?

Mama victimei: O fugit, da!

Şi fugit a rămas, până în zilele noastre. După comiterea crimei, în fugă, el a aruncat pe terenul viran din faţa casei Andei Gyurca, bluza bleumarin cu care fusese îmbrăcat, un hanorac verde kaki şi o cutie cu chibrituri. În apropiere de aceste obiecte, a fost găsit și toporul, lung de 90 cm, cel după care Gânj se întorsese în foc.

Legiştii au stabilit că Anda Gyurca a murit din cauza loviturilor primite în zona capului, ea fiind decedată atunci când a izbucnit incendiul.

