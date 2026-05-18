Șoferul circula cu aproape 70 km/h pe o șosea unde limita era de 50 km/h

Incidentul a avut loc în localitatea Quiévrain din Valonia, unde autoritățile au susținut că vehiculul a fost înregistrat depășind cu mult limita de 50 km/h, relatează publicația olandeză de știri auto Racing.nl.

Documentul oficial a stârnit controverse, având în vedere că un Opel Astra standard nu poate atinge asemenea viteze. Chiar și modele de lux precum Bugatti sau Koenigsegg, cu specificații superioare, rareori depășesc pragul de 500 km/h.

Autoritățile belgiene au recunoscut abia după ani de insistență din partea șoferului că sistemul de măsurare a vitezei a comis o eroare. Potrivit Racing.nl, problema era cauzată de un „număr suplimentar” înregistrat de radar, ceea ce a generat o viteză complet eronată.

În realitate, șoferul circula cu aproximativ 70 km/h pe o șosea unde limita era de 50 km/h.

Amenda inițială a fost anulată

Amenda inițială de 6.597 de euro a fost anulată, dar șoferul, care a contestat amenda de la început, va primi o sancțiune ajustată pentru depășirea limitei de viteză cu 20 km/h. Detaliile privind noul cuantum al amenzii nu au fost făcute publice, însă se estimează că valoarea va fi semnificativ mai mică.

Până în prezent, nu există informații oficiale despre eventuale scuze adresate de autoritățile belgiene șoferului afectat.

În 2021, un alt șofer a primit o amendă pentru că ar fi condus un Ford cu o viteză de aproape 700 km/h. Experții sugerează că astfel de rezultate pot fi cauzate de probleme tehnice ale radarelor sau de erori software.

