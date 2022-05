Banii din noul pachet de sprijin vor fi împrumutați de Executivul comunitar de pe piețe în cadrul mecanismului de asistență macrofinanciară, susținut de garanțiile guvernelor statelor membre ale UE.

„Propunem să completăm ajutorul semnificativ pe termen scurt oferit până acum cu o nouă asistență macrofinanciară excepțională pentru Ucraina, de până la 9 miliarde de euro în 2022″, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Dar trebuie să ne gândim și la viitor, pentru efortul mai larg de reconstrucție. UE are responsabilitatea şi un interes strategic să conducă un efort de reconstrucţie, dar nu va fi și nu ar trebui să fie singura care să contribuie la acest efort”, a adăugat șefa Executivului comunitar.

„Acesta este motivul pentru care propunem o platformă de reconstrucție ca parte a acestui plan, condusă în comun de Ucraina și de Comisie și care să reunească statele membre ale UE, alți donatori bilaterali sau internaționali, instituții financiare internaționale și alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune”, a precizat aceasta.

We will continue to be by Ukraine’s side – throughout this war and when they start rebuilding.



We are proposing new macro-financial assistance for Ukraine of up to €9 billion in 2022. pic.twitter.com/zC1dTTq49o