LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 84 | Atacuri cu rachete în regiunile Cernihiv și Sumî. Ofensiva rusă, intensificată în Donbas

Un câine din rasa ciobănesc belgian care a ajutat anterior forțele ruse în regiunea Mikolaiv va fi folosit de acum înainte în operațiunile militare ale trupelor ucrainene, relatează Sky News.

Câinele, numit Bucks și care a fost abandonat de ocupanții ruși în urma înfrângerii lor în regiune, a reușit să învețe comenzile ucrainene în mai puțin de o lună și este acum pregătit să servească în garda națională a țării.

In Mykolayiv region #Russian occupiers were defeated in battle and left their Belgian Shepherd, Bucks.



Dog, who had previously served in the Rosguard, learned the commands in #Ukrainian in less than a month and will soon start serving in ?? National Guard.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/3CJ9rm83eA