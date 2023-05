Deputatul George Simion filmeaza cu telefonul mobil in timp ce participa la dezbaterile politice solicitate de Grupul parlamentar AUR cu tema „Peste trei milioane de familii depind de lemnele de foc pentru incalzire. Suntem la mijlocul lunii noiembrie, temperaturile scad. Romanii din mediul rural nu au acces la lemne de foc, fie din cauza pretului, fie din cauza lipsei acestuia”, in cadrul Orei Guvernului, in plenul Camerei Deputatilor, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, luni, 5 decembrie 2022. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO