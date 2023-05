Îmbrânceli între manifestanți și jandarmi la protestul AUR față de „legile antinaționale”, la poarta Parlamentului

UPDATE ora 12.03: Cel de-al doilea parlamentar care a fost agresat de protestatari este deputatul UDMR Csoma Botond.

„Jandarmii mi-au spus că nu pot intra pe la prima intrare, m-am îndreptat către următoarea intrare și am trecut printre protestatari, m-au jignit și m-au amenințat, dar n-am fost lovit. Mi-au zis «luați-i gâtul», un discurs agresiv. Cred că m-au recunoscut, au zis «afară cu UDMR-ul». M-am îndreptat către cealaltă intrare și am auzit niște persoane alergând în spatele meu, dar jandarmii le-au oprit, nu am fost bruscat. După aceea am intrat în clădirea Parlamentului”, a declarat deputatul UDMR pe holul Parlamentului.

„Nu m-am simțit în pericol. Există șanse ca astfel de proteste să degenereze. Sigur că dacă nu erau jandarmii poate mă buscau și pe mine, poate mă loveau, nu știu”, a adăugat Csoma Botond.

UPDATE ora 11.31: Jandarmeria Capitalei a transmis o serie de precizări privind incidentul în care a fost implicat fostul premier Ludovic Orban.

„În rândul manifestanților și-a făcut apariția domnul Orban Ludovic, care a fost agresat verbal și huiduit de ceilalți participanți la adunarea publică. Jandarmeria Capitalei efectuează demersuri pentru a identifica persoanele care au încălcat legislația în vigoare în această situație și pentru a dispune măsuri legale împotriva acestora”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei, adăugând că lui Ludovic Orban i s-a permis accesul în cutea Parlamentului și „sub protecția jandarmilor, a fost condus într-o zona de siguranță”, printr-o altă intrare.

De asemenea, instituția menționează că un alt parlamentar a fost agresat verbal de un protestatar, care a fost identificat de jandarmi „pentru a fi întocmite demersurile necesare sesizării organelor de urmărire penală”.

UPDATE ora 11.19: Un protest este oganizat de AUR și în sala de plen. Tot într-un live pe Facebook, George Simion a acuzat că nu este respectată procedura.

„Suntem în Camera Deputaților, vor să voteze PL-x 145 (Proiectul de lege privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie – n.r.) și noi vom sta aici, la tribună. Aici este dictatură, ieri s-a votat această lege prin WhatsApp. Nu putem fi de acord cu ordinea de zi de astăzi, nu putem fi de acord cu felul ăsta de desfășurare a ședințelor Camerei Deputaților. (…) Dacă ei încalcă regulamentul, încălcăm și noi regulamentul, stăm aici. Nu e posibil să treacă legile astea antinaționale așa, cu ședințe online și cu vot pe WhatsApp”, a declarat George Simion.

Reprezentanții AUR s-au adunat în jurul tribunei Parlamentului afișând mesaje precum „Nu vindem bogățiile României!”, „Opriți jaful național!”, „Ajutăm familia, nu furăm copiii!” sau „Luați mâna de pe copiii României!”.

Protest al reprezentanților AUR în Camera Deputaților. Foto: Dumitru Angelescu

UPDATE ora 9.55: Protestarii s-au îmbrâncit cu jandarmii, potrivit imaginilor difuzate de televiziuni de la protestul AUR de la poarta Parlamentului.

UPDATE ora 9.53: Fostul premier Ludovic Orban a fost înconjurat de protestatari în timp ce încerca să intre în Parlament.

„Pur și simplu am fost agresat fără niciun fel de motiv, m-au scuipat. Agresiunea a fost produsă de oameni din AUR care au fost asmuțiți împotriva mea”, a declarat Orban la Digi 24, precizând că a fost nevoit să meargă la o altă poartă de acces din cauza manifestanților.

UPDATE ora 9.45: Jandarmeria Capitalei a transmis că în curtea Parlamentului „are loc o manifestație de protest formată din invitați și membri ai unei formațiuni politice”.

„În același timp, în exteriorul curții, se desfășoară o adunare publică nedeclarată, formată din alți membri ai aceleiași formațiuni politice, precum și simpatizanți ai acesteia”, a adăugat Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.

„Manifestanților aflați atât in interiorul curții Palatului Parlamentului, cât și în exterior, li s-a adus la cunoștință că activitatea desfășurată nu îndeplinește condițiile legale, însă aceștia și-au asumat răspunderea pentru acest lucru, refuzând să părăsească obiectivul. Menționăm faptul că Jandarmeria Română respectă dreptul constituțional la liberă exprimare al tuturor cetățenilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare”, a mai transmis Jandarmeria.

În acest moment, grupurile AUR se află la trei porți care asigură accesul spre Camera Deputaților. Intrarea în instituție este blocată, iar jurnaliștii au fost redirecționați spre intrarea din Senat.

***

Știre inițială: La manifestație participă câteva zeci de persoane, potrivit Hotnews.ro.

„Suntem aici pentru a protesta față de legile antinaționale pe care actuala coaliție le introduce”, a declarat într-un live pe Facebook, liderul AUR, George Simion.

„Firea, retrage proiectul acum. (…) Așteptăm ca Ciolacu să retragă legile, atunci cred că lumea să fie măcar parțial mulțumită”, a mai spus Simion.

„Firea, să știi, noi nu vindem copii!”, „Nu cedăm, copiii îi aparăm!” și „trădătorii”, sunt unele dintre mesajele scandate de protestatarii care flutură drapele tricolore.

Proiectul de lege prevede o serie de măsuri prin care statul să sprijine familiile vulnerabile să își crească copiii. Proiectul prevede și înființarea Observatorului Național al Copilului, un sistem informatic prin care să fie identificați și luați în evidență toți copiii aflați în situație de risc de separare de familie.

Reprezentanții AUR susțin că prin acest proiect s-ar încerca să se facă exact opusul, adică separarea copiilor de familii.

Un protest a fost organizat de AUR și la sfârșitul săptămânii trecute. Mii de oameni au participat la manifestația care a început în fața Parlamentului de unde au plecat apoi în marș pe traseul Piaţa Constituţiei – Piaţa Unirii – Piaţa Universităţii, ajungând apoi în Piaţa Victoriei și la sediile PSD şi PNL.







