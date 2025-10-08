O comoară celtică veche de 2.500 de ani, descoperită de arheologi într-un loc secret din Cehia

Monede de aur, bijuterii și artefacte vechi, găsite în vestul Cehiei

Potrivit unei declarații a administrației locale, obiectele au fost descoperite în timpul unor săpături efectuate în ultimii cinci ani într-un sit arheologic nedezvăluit din regiunea Pilsen, în vestul țării.

„Scopul principal al proiectului a fost salvarea descoperirilor arheologice mobile care sunt imediat amenințate de prospectorii ilegali, de lucrările agricole și de influențele naturale”, a declarat Jan Mařík, directorul Institutului de Arheologie al Academiei Cehe de Științe.

O locație ținută secretă

Locația exactă a descoperirii este ținută secretă pentru a preveni perchezițiile ilegale realizate de amatorii de comori cu detectoare de metale.

Fotografiile publicate arată monede mici și detaliate de aur și argint, unele cu simboluri asemănătoare animalelor, alături de bijuterii din aur și obiecte din bronz.

Printre artefacte se numără fragmente de lingouri de aur și argint, catarame, ace, brățări, pandantive și chiar o figurină de cal, potrivit echipei de cercetători.

Posibilă piață celtică din Antichitate

Interesant este faptul că arheologii nu au descoperit urmele unei așezări permanente, ceea ce sugerează că zona ar fi putut fi o piață sau un târg sezonier.

„Ar putea fi… un loc cu un caracter distinct sezonier al activităților, în timpul căruia oamenii pierdeau la întâmplare în principal obiecte mici sau foarte mici, cum ar fi monede”, a explicat David Daněček, arheolog la Institutul de Arheologie al Academiei Cehe de Științe.

De asemenea, unele dintre monedele de aur și argint provin din monetării necunoscute anterior, fapt care pune sub semnul întrebării cunoștințele actuale despre moneda celtică din regiune, a precizat arheologul Daniel Stráník.

Cercetătorii din Cehia au găsit obiecte foarte mici – Foto: Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic

O parte dintre descoperiri sunt expuse la muzeu

O selecție din comoara celtică este expusă la muzeul din satul Mariánská Týnice, un fost loc de pelerinaj creștin din Evul Mediu, aflat în apropierea locului descoperirii.

„Cele mai importante obiecte unice sunt depozitate într-un loc sigur și vor fi prezentate numai după o evaluare completă, de către experți, a întregii cercetări”, a precizat Pavel Kodera, directorul muzeului.

Descoperirea confirmă că civilizația celtică s-a extins mult dincolo de vestul Europei, acoperind zone vaste din continent, inclusiv ceea ce este astăzi Republica Cehă.

Primele faze ale culturii celtice sunt asociate cu cultura Hallstatt (1200-450 î.Hr.), iar apogeul acesteia corespunde culturii La Tène (450-50 î.Hr.), prezentă în Franța, Germania și Europa Centrală.

Aceasta nu este prima comoară celtică descoperită în Cehia: în iulie, arheologii au raportat găsirea a câteva sute de monede și a peste 1.000 de bijuterii într-o așezare celtică veche de 2.200 de ani din regiunea Boemia.

