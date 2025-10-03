O comoară veche de 300 de ani, scoasă la lumină în Florida: monede de aur și argint în valoare de un milion de dolari

Descoperire istorică pe Coasta Comorilor

O echipă de salvatori maritimi a scos la lumină peste 1.000 de monede de argint, cunoscute sub numele de „reali” și cinci monede de aur, numite „Escudos”, provenite din naufragiul spaniol din 1715.

Cele cinci monede de aur și alte artefacte rare din aur au fost recuperate în timpul sezonului de recuperare din vara anului 2025.

Artefactele, evaluate la aproximativ un milion de dolari, au fost găsite în largul coastelor Floridei, în regiunea cunoscută drept Coasta Comorilor.

„Fiecare monedă este o bucată de istorie”

Descoperirea a fost anunțată de compania Fleet-Queens Jewels LLC, care deține drepturile de salvare.

„Această descoperire nu se referă doar la comoara în sine, ci și la poveștile pe care le spune. Fiecare monedă este o bucată de istorie, o legătură tangibilă cu oamenii care au trăit, au muncit și au navigat în timpul Epocii de Aur a Imperiului Spaniol”, a declarat Sal Guttuso, directorul de operațiuni al companiei, conform unui comunicat de presă.

Scafandrii au găsit o mie de monede, cunoscute sub numele de „reali” și Foto: 1715treasurefleet

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

„Găsirea a 1.000 dintre ele într-o singură recuperare este atât rară, cât și extraordinară.”

Potrivit legii federale a amiralității, compania Queens Jewels deține drepturile exclusive de salvare a epavelor. Conform legislației din Florida, cei care vor să recupereze artefacte subacvatice de pe terenuri de stat trebuie să aibă un permis.

Scafandrul secund Luke și căpitanul Levin au făcut descoperirea – Foto: 1715treasurefleet

După curățare și catalogare, artefactele ajung în instanța federală specializată în drept maritim. Statul Florida păstrează 20% din comoară, iar restul de 80% este împărțit între echipajele care au participat la salvare.

Căpitanul Levin Shavers și echipajul navei Just Right au recuperat monedele în zona plajei Wabasso, în apropiere de golful Sebastian.

„Am putea avea în vedere un cufăr cu monede, mai ales că în zonă mai există două depozite de monede”, a explicat Shavers.

Căpitanul Levin înregistrează descoperirea – Foto: 1715treasurefleet

Legenda naufragiului din 1715

Naufragiul datează din 31 iulie 1715, când un uragan puternic a scufundat 11 nave spaniole încărcate cu aur, argint și bijuterii în valoare estimată la 400 de milioane de dolari.

Aproximativ 1.000 de oameni și-au pierdut viața atunci, iar comoara a rămas risipită pe fundul oceanului timp de peste trei secole.

Monedele, înainte și după conservare – Foto: 1715treasurefleet

Queens Jewels a confirmat că artefactele vor fi curățate, conservate și, ulterior, prezentate în muzee locale.

„Starea monedelor sugerează că acestea făceau parte dintr-un singur cufăr sau dintr-un transport care s-a vărsat când nava s-a sfărâmat în furia uraganului”, a precizat compania.

Recomandări Fenomenul căsătoriilor târzii în România: „Este un fel de mecanism de apărare”

O altă comoară dintr-o epavă din 1715 a fost descoperită anul trecut, tot în Florida.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE