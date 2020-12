Compania de Cimitire București, înființată de Firea, moartă și îngropată după ce i-au devenit șefi o casieră, un crescător de porci, un arhidiacon și un lăcătuș mecanic

Sute de angajați, pierderi de milioane

La cârma companiei se află astăzi oameni care nu au nicio pregătire în domeniu, cu meserii dintre cele mai diverse: o asistentă medicală, o fostă casieră, un arhidiacon, un lăcătuș mecanic, o profesoară de istorie și religie.



Compania Municipală Cimitire București S.A. a fost înființată de Primăria Capitalei în perioada mandatului deținut de Gabriela Firea, pentru a prelua atribuțiile unei alte instituții cu același obiect de activitate, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane București (ACCU).

Are 220 de angajați, o cifră de afaceri de 6.651.145 de lei și pierderi de 9.949.083 de lei.



Înființată pentru gestionarea cimitirelor publice din Capitală, compania nu a reușit în timp decât să încheie o serie de contracte, cu valori reduse, cu ACCU, pentru întreținerea celor 15 cimitire din subordine.



Două companii cu o singură treabă de făcut



În luna noiembrie 2020, Digi 24 a relatat cum se suprapun activitățile celor două companii care au același obiect de activitate și fiecare plătește sute de angajați. Conform aceluiași reportaj, bugetul pentru anul 2020 al Companiei Municipale Cimitire București a fost de 10 milioane de euro.



Suprapunerea în activitate nu a fost un accident și ea a fost cunoscută, încă din 2017, de Primăria Capitalei, care în urma unui studiu de oportunitate a decis, în ciuda faptului că avea deja în subordinea sa Administrația Cimitirelor, să înființeze o entitate care să îi preia atribuțiile.



Studiu oportunitate profit nul. Sursa: PMB

În studiu, autorii scriu că este posibil ca, din cauza cheltuielilor care privesc înființarea companiei, „în primii ani, profitul să fie redus sau chiar nul”.



Motivele pentru care s-a decis delegarea gestiunii, în urma studiului de oportunitate, sunt exprimate în termeni de genul „recunoștință deplină”, după moarte, pentru cei căzuți la datorie sau care au efectuat stagiul militar.



„Existența legilor care acordă drepturi suplimentare unor categorii sociale impune o atenție deosebită în stabilirea și fundamentarea modalității de gestiune a serviciului de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din municipiul București”, scriu autorii, fără să arate exact ce înseamnă această „atenție deosebită” și cum s-ar materializa aceasta în activitatea companiei. Documentul e o colecție în astfel de fraze fără conținut.



Interesant este și faptul că autorii acestui studiu nu au identificat, în cadrul studiului de oportunitate, nici măcar un singur contraargument față de înființarea companiei. Coordonatorul acestui studiu a fost prof. dr. Ioan Radu, de la Academia de Studii Economice.



Pestrița conducere de la Cimitire București



Conducerea acestei companii este asigurată de un Consiliu de Administrație, un director general și un director general adjunct.



Pe funcția de director general al companiei s-au perindat, doar în primul an, trei persoane, dintre care niciuna nu a rămas.



Acum, postul este ocupat de Ștefan Rădulescu, care, conform CV-ului său, este licențiat în management agroturistic la Universitatea Bioterra și a deținut, din 2008 până în prezent, funcția de director la două societăți din domeniul agricol/viticol.



CV Ștefan Rădulescu

Conform declarației sale de interese, Rădulescu este acționar în mai multe societăți comerciale care se ocupă cu creșterea porcilor, cultivarea viței-de-vie ș.a., dar, conform declarației de avere, el nu a obținut în anul 2019 niciun venit.



Indemnizația lui Rădulescu este, conform datelor de pe site-ul companiei, în valoare de 14.496 de lei brut.



Adjuncta a lucrat casieră la „Hanul Târgoveților”



Director adjunct al companiei este Mariana Mitroi, de profesie economist, absolventă a Facultății de Finanțe-Bănci de la Universitatea Spiru Haret.

CV Mariana Mitroi

Cea mai îndelungată experiență profesională a Marianei Mitroi a fost în postul de casier-contabil la S.C. Hanul Târgoveților S.A., vreme de 14 ani. Ulterior, ea a lucrat la serviciul de relații cu clienții al unei bănci – funcție pe care a denumit-o în CV „manager clienți”, și a fost vreme de patru ani economist la o altă societate comercială. Din 2018, a aterizat la Cimitire București în funcția de manager de marketing.

Șefa Consiliului de Administrație la cimitire e o asistentă medicală

Din Consiliul de Administrație fac parte șase persoane, șefa actuală a CA fiind Elena Pantazică, o asistentă medicală care a lucrat la Spitalul Județean Ilfov.

CV Elena Pantazică

Nu are absolut deloc experiență în alt domeniu – din 2002 a lucrat, fără întrerupere, doar ca asistent medical, fiind și absolventă a școlii de profil, postliceala sanitară „Carol Davila”. Or, conform regulamentului de organizare și funcționare al companiei, consiliul pe care îl conduce Pantazică are printre responsabilități:

gestionarea tuturor contractelor cu valori de până în 100.000 de euro;

stabilirea strategiei de conducere a societății pe termen lung și mediu;

aprobarea operațiunilor de creditare/împrumut etc.;

și, nu în ultimul rând, analizează, aprobă și propune măsuri pentru asigurarea „echilibrului bugetului anual de venituri și cheltuieli”.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, inclusiv echilibrarea bugetelor de venituri și cheltuieli, Pantazică este ajutată de alți membri ai C.A., cu experiențe la fel de diversificate și irelevante pentru ce ar trebui să facă.



Ceilalți membri sunt:

Petre Mărgărit, Andrei Iordache, Florin Bălan, Viorel Trofin, Bradea Dana Iulia.

Lăcătușul mecanic cu școală de partid și conștiință civică



Petre Mărgărit nu a absolvit, conform CV-ului său, studii superioare, dar are cursuri postuniversitare de management care, conform datelor trecute în document, au durat 11 ani, din 1978 până în 1989.



CV Petre Mărgărit

A absolvit, conform aceluiași CV, școala de partid cu durată un an – curs zi, Școala Tehnică de Maistru, Școala Profesională Câmpina – calificare lăcătuș mecanic. Este membru PSD și la secțiunea dedicată abilităților a trecut, în curriculum vitae, și conștiința civică.



Florin Bălan, un alt membru al CA, este absolvent al Universității Tehnice de Construcții și, de-a lungul timpului, a administrat diverse firme. Este membru în Asociația de tineret pentru dezvoltare socială și ecologie, condusă de fostul ministru al comunicațiilor Augustin Jianu.



Detectivul particular, fost ofițer SRI



Un alt membru în CA, al cărui mandat a expirat în octombrie 2020, a fost Andrei Iordache – licențiat, conform CV-ului său, în psihosociologie, cu un master în comunicare și relații publice la Academia Națională de Informații a SRI.



Iordache este și fost ofițer SRI, dar s-a retras din activitate și a început să se ocupe de securitatea companiilor.



Are un atestat de detectiv particular și mai scrie în CV, la capitolul dedicat competențelor, că are abilități în proiectarea, organizarea și punerea în aplicare a componentei de securitate a unei organizații.



Arhidiaconul care a absolvit Facultatea de Muzică



Dacă zona siguranței naționale, a finanțelor, domeniul medical, dar și lăcătușeria sunt bine reprezentate în CA al Companiei Cimitire, același lucru se poate spune și despre zone mai teoretice și despre artă.



CV Viorel Trofin

Așa se face că tot aici găsim un absolvent al Facultății de Muzică, pe Viorel Trofin, de profesie arhidiacon slujitor, dar și o profesoară de istorie și de religie care a scris, printre altele, o carte cu titlul „Portul popular în Bistrița-Năsăud” și a fost lector de carte la volumul „Istoria adevărată este scrisă numai de popor”.



Căpușa ACCU



Înființată, inițial, ca să preia cu totul activitatea Administrației Cimitirelor, compania a fost dată în judecată de angajați ai ACCU, care au câștigat în instanță dreptul de a-și continua activitatea.



Rămasă astfel fără obiect de activitate, compania a început să încheie contracte cu ACCU pentru servicii de curățenie, însă pe sume prea mici ca să poată justifica banii dați pe salarii – aproape 5 milioane de euro, conform relatărilor din presă.



Captură contracte ACCU și Compania Cimitire

La solicitarea Libertatea trimisă către PMB, am primit toate contractele încheiate de Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane cu Compania Municipală Cimitire S.A. Valoarea contractelor, pentru 2019 și 2020, dintre ACCU și Compania Municipală Cimitire este de aproximativ 8 milioane de lei, adică, în medie, cam 4 milioane de lei pe an – mai puțin de un sfert din banii necesari pentru plata salariilor.



Pentru anul 2020, în estimările de buget, compania estima un profit de 15.000 de lei – departe de cele aproape 10 milioane de lei în minus din acest an.



Am contactat Compania Municipală Cimitire București S.A. pentru o reacție la acest material din partea conducerii. Până la ora publicării acestui articol, nu am primit niciun răspuns.

