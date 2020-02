De Petre Dobrescu,

Conform Business Insider, Rihanna, 31 de ani, e acuzată de marketing înșelător și atragerea clienților într-un program de fidelizare pentru care ulterior li se cere o contribuție lunară.

Truth in Advertising, o organizație nonprofit care luptă pentru drepturile consumatorilor, a depus la Comisia Federală de Comerț din SUA o plângere împotriva Savage x Fenty, compania Rihannei.

În plângere, depusă luni, 10 februarie, se menționează că Savage x Fenty își atrage clienții într-un program de fidelizare, fără a le aduce la cunoștință întreaga listă de termeni și condiții, apoi le percepe o taxă lunară de 50 de dolari.

Suma percepută ca taxă ar fi “trasă” automat, lunar, de pe cardul clientului, odată ce datele sunt salvate pe site, la crearea contului de client.

Compania e acuzată și de faptul că îngreunează retragerea din acest program de fidelitate, nepermițând renunțarea unilaterală via email, ci numai prin apelare telefonică. Apelare telefonică inutilă, susțin clienții, care povestesc că au așteptat și 30 de minute să le răspundă cineva.

Pe pagina companiei Savage x Fenty de pe site-ul Better Business Bureau au fost postate numeroase comentarii care susțin plângerea formulată de Truth in Advertising.

Când mi-am dat seama că îmi sunt luați bani din cont am încercat să contactez compania. Întâi online, însă persoana care se ocupă de chat închidea discuția imediat ce eu o inițiam. Am încercat și la numărul de telefon la care scrie pe site că răspunde cineva 24 de ore din 24, 7 zile din 7, însă mi-a răspuns un robot, care m-a pus să aștept până mă preia un operator. Am așteptat 30 de minute, dar nu m-a preluat nimeni.

O clientă Savage x Fenty, compania Rihannei: