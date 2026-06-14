Compania investește în condiții mai bune de trai pentru angajați

Locuințele vor fi amplasate în proximitatea fabricilor din Vazzola, Cimavilla di Codognè, Budoia și Maron di Brugnera. Fiecare rezident va avea un dormitor propriu cu baie și duș, iar bucătăriile și spălătoriile complet utilate vor fi spații comune.

„Am dorit să creăm un mediu confortabil și prietenos, care să răspundă nevoilor angajaților noștri”, au declarat reprezentanții companiei.

Pentru a încuraja diversitatea culturală, oaspeții vor putea găti mese tradiționale în bucătării individuale, pe lângă mesele asigurate de un serviciu extern de catering. În plus, pe șantierele temporare, Maeg va folosi case mobile cu pereți izolați, ușor de mutat după finalizarea lucrărilor, pentru a asigura condiții optime de trai.

Fondatorul companiei, Alfeo Ortolan, subliniază importanța acestei inițiative: „Este prudent să ai unele rezerve: nu poți lucra întotdeauna sub presiune și să-ți faci griji constant despre unde să-ți cazezi lucrătorii străini”. În prezent, Maeg angajează 170 de muncitori străini din diverse colțuri ale lumii, iar asigurarea unor condiții decente de locuit este o prioritate pentru menținerea performanței acestora, conform Corriere del Veneto.

„Cei care închiriau străinilor predau locuințe dărăpănate”

În anii ’90, compania s-a confruntat cu dificultăți în găsirea de locuințe adecvate pentru muncitorii veniți din Balcani, care fugeau de război. Ortolan își amintește: „Cei care au acceptat să închirieze străinilor au predat locuințe dărăpănate, cu condiții igienice îndoielnice. Am înțeles imediat că, pentru a performa bine, un colaborator trebuie să și trăiască bine. Să se odihnească într-un mediu cald și sănătos și să mănânce corespunzător”.

Pe măsură ce profilul forței de muncă s-a schimbat, cu angajați veniți din Asia și Africa, au apărut noi provocări legate de diferențele culturale și de obiceiurile alimentare. În acest context, Maeg a decis să proiecteze și să construiască locuințe mobile dotate cu băi, chicinete și electrocasnice, fiecare găzduind maximum două persoane. Aceste unități sunt însoțite de spații comune, precum săli de mese și spălătorii, iar chiriașii contribuie cu o sumă simbolică, reținută din salarii, pentru întreținerea acestora.

Investiție de 12.000 de euro per muncitor

Ortolan estimează că investiția medie per muncitor în aceste locuințe se ridică la aproximativ 12.000 de euro, dar consideră că efortul merită: „Supravegherea este esențială. Celelalte soluții pe care le-am văzut de-a lungul anilor, inclusiv formulele Confindustria pentru condominii dedicate, și-au arătat, din păcate, limitele”.

Un alt avantaj al acestor unități mobile este că pot fi transportate direct pe șantierele în care sunt necesare forțe de muncă, oferind astfel muncitorilor condiții decente, indiferent de locația proiectului. În plus, compania oferă sprijin angajaților care doresc să achiziționeze propriile locuințe, garantând ipoteci pentru aceștia.

Experiența Maeg vine în contextul unei crize acute de locuințe în regiunea Veneto, subliniată și de propunerea recentă a președintelui regional, Alberto Stefani. Acesta a propus reabilitarea a 2.500 de locuințe vacante pentru a sprijini cuplurile tinere și lucrătorii. O inițiativă similară a fost lansată la Castelguglielmo, Polesine, unde două clădiri cu 50 de paturi au fost renovate pentru lucrătorii agricoli sezonieri, utilizând fonduri de 1,65 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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