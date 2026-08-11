El a criticat Guvernul pentru lipsa de viziune și capacitatea limitată de acțiune în gestionarea crizei energetice actuale.

Un deficit energetic major

„Legat de închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, (…) cu experiența de fost ministru al Energiei, pot să vă spun că reprezintă un element foarte complicat pentru sistemul energetic național faptul că 700 de megawați ies din producție, la o producție de 3.500-4.000 de megawați, asta înseamnă aproximativ 20% din producția României. Ceea ce, în contextul în care ne aflăm acum, este extrem de complicat să faci față la acest val de nevoie suplimentară de energie, reprezintă o provocare”, a explicat Ivan.

Deputatul și-a exprimat totuși încrederea în Transelectrica și Dispeceratul Energetic Național, pe care le-a încurajat să găsească soluții pentru gestionarea situației.

Totuși, el a atras atenția că era nevoie de o pregătire mai bună pentru a preveni acest scenariu.

Bogdan Ivan: Creșterea importurilor va aduce costuri suplimentare

În urma pierderii celor 700 de megawați de la reactorul 2, Ivan a precizat că soluția cea mai probabilă va fi creșterea importurilor de energie, o măsură care va aduce costuri semnificative.

„După ce a fost închis și reactorul 1 cu încă 700 de megawați, e o situație complicată, pentru că va trebui adusă, pe de-o parte, mai multă energie de pe piețele externe, ceea ce reprezintă automat un cost suplimentar”, a explicat deputatul.

Potrivit acestuia, prețurile la energie pe piețele externe pot ajunge la 2.500 de lei pe megawat în orele de vârf, ceea ce va avea un impact direct asupra consumatorilor.

„Avem deja companii care m-au sunat să mă întrebe ce se întâmplă, companii foarte mari care cumpără energie electrică, care înainte aveau oferte la 500-550 de lei per megawat, acum au primit oferte, notificări de la furnizorii lor că o să le crească cu 200 de lei prețul megawatului, ceea ce reprezintă 40% în plus, și asta se va vedea în tot ceea ce înseamnă produse, în tot ceea ce înseamnă mâncare, logistică, transporturi”, a spus Ivan.

Deciziile energetice, criticate

Deputatul PSD a criticat și decizia de a elimina capacități de producție pe bază de cărbune și gaz înainte de a pune în funcțiune noi instalații. „Este o decizie extrem de proastă pentru sistemul energetic național”, a afirmat Ivan, avertizând asupra consecințelor pe termen lung.

Ca soluție pe termen scurt, Ivan a menționat Complexul Energetic Oltenia, unde există posibilitatea de a porni o turbină la Rovinari pentru a genera 330 de megawați suplimentari.

Totuși, aceasta nu ar acoperi întregul deficit, lăsând importurile și gestionarea consumului drept principalele soluții.

„Repet, ca soluție în momentul de față sunt importurile și gestionarea pieței în așa fel încât marii consumatori să schimbe profilul de consum în forma în care în intervalul 18:00-22:00 să poată să consume mai puțin și să poată să intre pe consumul din timpul zilei, din partea furnizorilor din fotovoltaic”, a adăugat el.

Semnale de alarmă

Ivan a mai atras atenția asupra intenției companiei Nuclearelectrica de a invoca o situație de forță majoră, ceea ce ar putea duce la anularea livrărilor de energie deja contractate.

„Ceea ce cred că va provoca o perturbație e faptul că cei de la Nucleareletrica vor să invoce o situație de forță majoră și automat să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată, ceea ce va naște nevoia de mai multă energie în piață și va fi o canibalizare pe energia existentă și automat va fi o creștere a prețului”, a explicat el.

Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă se va închide și el în 2-3 zile, din cauza nivelului tot mai scăzut al Dunării, au declarat reprezentanții de la Apele Române, marți, pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE