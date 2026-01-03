Legea a fost promulgată de președintele Petr Pavel în iulie anul trecut și prevede interzicerea definitivă a propagandei comuniste, prin modificarea articolelor 403 și 404 din Codul Penal.

Pedepse de la unu la cinci ani

Conform noilor prevederi, articolul 403 sancționează explicit orice persoană care înființează, sprijină sau promovează mișcări naziste ori comuniste, pedepsele fiind cuprinse între unu și cinci ani de închisoare.

Articolul 404 vizează exprimarea publică a simpatiei față de aceste ideologii, inclusiv utilizarea simbolurilor asociate, dacă aceasta are caracter propagandistic.

În astfel de cazuri, pedepsele sunt de la unu la cinci ani de detenție, putând ajunge până la zece ani dacă fapta este comisă prin intermediul mass-media.

Reacția partidelor comuniste din Cehia

Decizia a provocat reacții puternice din partea partidelor comuniste, care au organizat proteste, însă autoritățile au rămas ferme, chiar și după schimbarea guvernului.

Cea mai vocală opoziție a venit din partea Partidului Comunist din Boemia și Moravia (KSČM), succesorul formațiunii KSČ, care a condus țara între 1948 și 1989.

Sub regimul comunist, Cehoslovacia a devenit un stat-satelit al Uniunii Sovietice, guvernat de un sistem unipartid caracterizat prin reprimarea disidenței și controlul strict al societății și economiei.

Deși Partidul Comunist Cehoslovac a fost desființat în 1992, KSČM a continuat să existe, păstrând o legătură ideologică cu trecutul și rămânând timp de ani buni o forță politică marginală, dar stabilă.

Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, KSČM se află în afara cadrului legal și va trebui să decidă dacă și în ce formă își poate continua activitatea.

Reprezentanți ai partidului au catalogat legea drept o tentativă de intimidare a criticilor actualului regim, susținând că „nici cea mai dură represiune nu poate reduce la tăcere pe cei care luptă pentru o lume mai dreaptă”.

În prezent, KSČM face parte din coaliția politică „Stačilo!”, care a reușit să obțină aproximativ 5% din voturi și să reintre în parlament.

Paradox juridic

Situația creează un paradox juridic: un partid ales democratic este prezent în legislativ, în timp ce ideologia și simbolurile sale sunt considerate ilegale.

Stabilirea limitelor va reveni instanțelor, o sarcină complexă. Avocatul Tomáš Nahodil a explicat că simpla utilizare a termenului „comunist” în denumirea unui partid ar putea, după reforma Codului Penal, să atragă răspunderea penală a formațiunii ca persoană juridică, alături de cea a liderilor sau reprezentanților săi.

Decizia autorităților cehe își are rădăcinile în experiența istorică a țării, care a trecut atât prin ocupația nazistă, cât și prin dictatura comunistă.

Această „dublă experiență” a generat o percepție publică ce vede cele două ideologii ca forme ale aceluiași totalitarism, unite prin negarea libertății individuale și utilizarea sistematică a violenței de stat.

Spre deosebire de Europa de Vest, unde comunismul nu a ajuns la putere și unde astfel de idei sunt încă tolerate, Cehia a ales să stabilească în mod clar că nu face diferență între intențiile declarate și consecințele reale: ideologia este considerată criminală prin însăși natura sa exclusivistă și violentă.

