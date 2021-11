Comunitatea de romi din Bălnaca, un sat care aparţine de comuna Șuncuiuş, judeţul Bihor, numără 400 de suflete, iar oamenii au început să se vaccineze încă din luna martie. În prezent, doar 17 persoane au rămas neimunizate.

Mediatorul sanitar, care provine din rândul comunităţii, a fost cheia succesului acestei campanii de vaccinare. Angajata Primăriei Şuncuiuş şi tatăl ei, bolnav cronic, au oferit un exemplu vaccinându-se încă din luna martie.

Provenind din comunitatea din care eu fac parte am acumulat foarte multă încredere în romii din Bălnaca. Ei au avut încredere în mine, plus că au văzut că reacțiile nu au fost de niciun fel, nu am pățit nimic.

Ramona Varga, mediator sanitar: