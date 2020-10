Comunitatea îl apără pe fermierul din Bihor care-și înfometa angajații și îi exploata până la epuizare: “A muncit toată viața pe coate”

Chiș, un fermier de aproape 61 de ani dintr-o comună din județul Bihor, a fost reținut pe 8 octombrie, pentru 24 de ore, de către procurorii DIICOT, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori.

Victimele, care proveneau din medii defavorizate, fără un loc de reședință stabil și cu afecțiuni medicale, munceau la ferma din Bihor până la epuizare, fără să fie plătite, într-un “climat de teamă impus prin violență fizică și verbală”, conform procurorilor.

În plus, fermierul le-ar fi reținut buletinele, ca metodă de control, mai arată DIICOT, care a identificat cel puțin șase victime în perioada 2018 – octombrie 2020.



“Sclavi la o fermă din Bihor” au titrat ziarele în ziua publicării comunicatului, iar apoi știrea s-a stins.

Bărbatul fost reținut doar pentru 24 de ore. Ulterior, s-a instituit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, au precizat reprezentanții IPJ Bihor pentru Libertatea miercuri, 14 octombrie. Adică, e cercetat în libertate.



Printre cele șase victime e și un minor.



Acesta a fost preluat de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) și i se asigură “temporar cazare și masă”, conform IPJ Bihor.

“Sincer, sunt surprins de ce am auzit și eu”, exclamă Ioan Gligor, primarul ales din comuna Oșorhei, județul Bihor. Acesta a candidat pentru fotoliul de edil din partea PNL. “Nu îmi convin chestiile astea, că sunt la noi în comună”.

Deși a fost viceprimar în ultimii patru ani, nu vrea să comenteze situația de la fermă. Motivează că familia inculpatului l-a sprijinit mai mult în alegeri pe contracandidatul său de la PSD și că s-ar putea interpreta ce ar spune despre el.



Precizează, totuși, că de fermier nu poate zice vorbe rele. “Or muncit, și-or văzut de treaba lor”.

“Nu cunosc situația”, tranșează discuția telefonică fostul primar Ioan Pop, care a ales să nu mai candideze în toamna aceasta.

“În Oșorhei sunt 1.000 de ferme!”, răspunde Pop. “Credeți că primarul pleacă la fiecare fermă? Doctorul veterinar trebuia să vadă chestiile astea, care pleacă pe acolo. Sau cei de la APIA”.

“Mai mult, el nu o declarat nicio vacă pe raza comunei Oșorhei”, adaugă fostul primar.

Adrian-Ioan Seica, candidatul PSD la Primăria Oșorhei, care a obținut doar 12,4% din voturi la alegeri, e mai liber la vorbă.



“Mi se pare un pic lucru cam abuziv (reținerea fermierului – n.r.). Nu știu din ce cauză. Pe acel om îl cunosc personal. Om de 60 de ani, nu știu cât putea fi el de agresiv, să țină pe cineva sechestrat în câmp”, explică pentru Libertatea Seica.

Și acesta zugrăvește portretul fermierului cu accent pe hărnicie:



Sunt niște oameni care or muncit toată viața lor pe coate. Normal că or muncit cu oameni, că n-or putut munci singuri, că nu sunt tractoare. Și tractoarele mai cedează.



Adrian-Ioan Seica: