De Mihai Niculescu,

Fetița care s-a născut cu paralizie cerebrală, tetrapareză spastică diskinetică, merge la terapie cu tatăl său, Cristian Tulbure, pentru ca starea ei de sănătate să se amelioreze.

Evenimentul este organizat de Alex-Mihai Dascălu, Asociația Copiii, Zâmbete și Vise, alături de reprezentanții lăcașului de cult pe 22 octombrie 2019, de la ora 19, la biserica romano-catolică din Piața Nicolae Bălcescu din Timișoara, relatează tion.ro.

Organizatorii anunță prezența mezzosopranei Aura Twarowska, a pianistei Silvana Cîrdu și a pianiștilor Săbău Ligia-Hanna și Săbău Alexandru-Dominic.

Aici va avea loc și un târg de produse confecționate de copii – „Art Therapy cu Nadia”.

Intrarea la eveniment este liberă.

Tatăl său, Cristian Tulbure, a vorbit despre drama prin care trece. Aicha merge, împreună cu tatăl său, la Barcelona, pentru a face două săptămâni de terapie la centrul Metodo Essentis. Costul terapiilor cu cazare și transport ajunge la 3.500 euro la fiecare deplasare.

„Aicha are nevoie de recuperare medicală cât mai multă pentru a-și îndeplini visul, acela de a deveni cat mai independentă. Aicha are 11 ani și s-a născut cu paralizie cerebrală tetrapareză spastică diskinetică. Ea nu își dorește altceva decât o șansă la o viață normală, iar voi o puteți ajuta. Datorită vouă, cei care ne-ați sprijinit de-a lungul anilor, Aicha a beneficiat de o mulțime de terapii care au ajutat-o să evolueze foarte mult. Pentru a putea continua lupta spre independență Aicha are nevoie în continuare de sprijinul vostru” a spus tatăl fetiței, pentru sursa citată.

În ciuda problemelor sale, Aicha nu frecventează o școală ajutătoare.

„Ea este o fetiță inteligentă, este înscrisă la o școala normală din Timișoara, iar în toamna acestui an a trecut în clasa a IV-a, în ciuda tuturor afecțiunilor fizice de care suferă Aicha are o inteligență peste media vârstei ei. Este și o mare luptătoare, a început să meargă cât de cât cu cadru însă pentru recuperarea integrală mai este nevoie de multa terapie și multe tratamente”, a mai spus Cristian Tulbure.

Sursa foto: tion.ro

