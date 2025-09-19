Versiunea „Eurovision” a Rusiei

Rusia încearcă să remodeleze concursul european Eurovision după propria imagine. Versiunea Kremlinului a spectacolului promite „valori tradiționale”, balade patriotice și o participare rusă condusă de un cântăreț pro-război, relatează The Sun.

Rusia a fost exclusă din Eurovision în 2022, după invazia pe scară largă a Ucrainei. Trei ani mai târziu, președintele Vladimir Putin a semnat un decret pentru relansarea Intervision, deschizând calea pentru prima ediție a concursului de la prăbușirea Uniunii Sovietice.

În cadrul spectacolului, din acest weekend, vor lua parte artiști din 23 de țări. Pe scena de la Live.Arena, din apropiere de Moscova, vor evolua sâmbătă artişti din foste ţări membre ale U.R.S.S. (Belarus, Uzbekistan, Kazahstan), din state partenere din BRICS (Brazilia, India, China, Africa de Sud, Egipt sau Emiratele Arabe Unite), dar și din Statele Unite. Nicio ţară din Uniunea Europeană nu va trimite reprezentanţi la Intervision.

Cântăreț rus „pro-război”, un fost star X-Factor din Belarus și „Elvisul chinez”, printre artiștii care vor urca pe scenă

Vassy (Vasiliki Karagiorgios), o cântăreaţă şi compozitoare australiană de muzică electronică şi pop, va reprezenta SUA la Intervision. De asemenea, la concursul muzical organizat de Vladimir Putin vor participa, printre alții, un cântăreț rus fervent susținător al războiului, un fost star X-Factor din Belarus și „Elvisul chinez”.

Cântărețul ultra-naționalist Yaroslav Dronov, cunoscut sub numele de scenă Shaman, va reprezenta Rusia la ediția din acest an. Shaman chiar a călătorit, recent, în Coreea de Nord pentru a cânta în fața lui Kim Jong-un.

Nastya Kravchenko, în vârstă de 21 de ani, este concurenta care va reprezentan Belarus, la acest concurs. De asemenea, China este reprezentată de cântăreața pop Wang Xi, în vârstă de 40 de ani, cunoscută profesional sub numele de „Elvis Wang”.

Fiecare artist participant la Intervision 2025 va cânta în limba sa maternă, „spre deosebire de Eurovision, unde majoritatea cântecelor sunt interpretate în engleză”, au subliniat organizatorii evenimentului.

„Shaman”, o personalitate emblematică a concertelor patriotice organizate de Guvernul rus, va interpreta o melodie lirică, intitulată „Drept în inimă”.

Câștigătorul va fi desemnat de un juriu internațional

Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sugerat că acest concur va fi „liber de perversiune și abuzuri asupra naturii umane, așa cum am văzut la Jocurile Olimpice de la Paris”. Evenimentul este considerat ca fiind unul plin de discursuri antioccidentale, fără a se face referire la războiul din Ucraina.

Kievul a criticat Intervision, calificându-l drept „un instrument de propagandă ostilă și un mijloc de a ascunde politica agresivă a Federației Ruse”.

Câştigătorul concursului Intervision 2025 va fi desemnat de un juriu internaţional, spre deosebire de Eurovision, unde voturile juriului sunt cumulate cu cele ale telespectatorilor, care votează prin SMS.

