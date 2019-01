„Biroul Executiv a susţinut propunerea formulată de mine pentru demiterea din funcţia de preşedinte a actualului preşedinte PNL Giurgiu pentru încălcarea gravă a deciziilor politice ale partidului şi ale poziţiilor politice ale partidului referitor la principalele teme aflate în dezbatere”, a declarat, luni, preşedintele PNL, Ludovic Orban.

Marin Anton a făcut o declaraţie controversată, recent, în momentul în care a fost întrebat ce părere are despre legile Justiţiei şi Ordonanţa pe amnistie şi graţiere.

„Eu sunt subiectiv. Nu am cum să nu fiu subiectiv. Am o problemă acasă. Dacă apare amnistia, am o problemă acasă cu copiii, pentru că au zis că cel puţin o dată vor vota PSD. Dacă dau chestia asta şi ei mă văd pe mine liniştit, ei vor vota PSD indiferent de situaţie. Asta e şi cu nevasta mea”, a răspuns Marin Anton.

Marin Anton a intrat în vizorul DNA, pentru perioada în care a fost secretar de stat şi vicepreşedinte al Consiliului Tehnico-Economic din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

El este cercetat din 2015, alături de fostul senator Lucian Iliescu, pentru că l-ar fi ajutat pe fiul lui Iliescu să câștige licitaţii organizate de Primăria Giurgiu, pentru vânzarea unui teren şi construcţia Pieţei Agroalimentare din municipiu.

