„Conductorul a avut reflexul de a se arunca spre dreapta”, a declarat pe platforma X Asociația Lucrătorilor Feroviari de pe Malul Stâng din Paris, care a publicat imagini cu daunele, relatează publicația franceză Ouest France.

Chute dun arbre surle RER C, une branche a traversée la cabine.#rerc pic.twitter.com/YfLc5PjdDe — 🚄 Conducteurs Conductrices ADCPRG SNCF🚦⚠🚆 (@adcprg) February 11, 2026

Accidentul s-a produs în jurul orei 12.30, determinând oprirea traficului în ambele sensuri și întreruperea alimentării electrice din motive de siguranță.

Echipaje de pompieri au intervenit în gara din Marolles-en-Hurepoix în cursul după-amiezii pentru a-i acorda îngrijiri conductorului, care, conform asociației, a suferit răni la spate și mâini.

Incidentul a fost descris drept „aproape de o tragedie” și a atras atenția asupra siguranței pe căile ferate.

