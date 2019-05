Din 2015, statul ar fi încasat prin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) de la operatorii de pariuri între 800.000 și 1.000.000 de euro destinați prevenției. „Banii sunt la Guvern, dar nu sunt folosiți cum trebuie!”, spune Sorin Constantinescu, președintele Asociației Operatorilor de Cazinouri din România.



„N-ar fi mai bine să ne împuște pe toți?”, e afirmația șocantă a brașoveanului Zoltan Toth, 30 de ani, de loc din Ormeniș – Brașov.

Omul e dependent de pariuri sportive, pretinde că a pierdut aproape 200.000 de euro la jocurile de noroc, că familia l-a abandonat, iar datoriile l-au îngropat, despărțindu-l de prieteni. El însuși recunoaște că e un „mic escroc”.

A fost luat în evidență de Asociația Joc Responsabil (AJR), singura asociație, privată, care oferă un program destinat persoanelor care se confruntă cu probleme de joc. Programul lui de recuperare psiho-socială nu a fost finalizat.

„Dacă nu dați de mine, știți de ce! Dacă nu răspund la telefon, m-am sinucis! Căutați-mă la morgă! Măcar să știe Libertatea de ce am făcut-o! Ăștia m-au îmbolnăvit mai rău decât eram! Nu mai pot! Măcar să fie scandalul mai mare! Mă duc să sar, caut un pod de pe care să sar”. E un crâmpei dintr-o luptă cu el însuși, în urma căreia mâine s-ar putea să nu mai existe.

Reporterul s-a întâlnit cu tânărul dependent de jocuri de noroc, i-a înregistrat confesiunea uluitoare și a luat legătura cu cei care ar trebui, în primă fază, să-l ajute

Cine îi salvează pe acești oameni?

de Mihai Toma

În acest moment, nici o instituție a statului român nu se ocupă de salvarea sufletelor rătăcite în lumea pariurilor. Situația este delicată. Operatorii de pariuri sunt taxați cu sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de euro. Banii ar fi trebui să rezolve problemele de adicție. Din 2015 și până acum, s-ar fi strâns într-un fond destinat prevenției între 800.000 de euro și 1.000.0000 de euro, dar efectele nu se văd. O gaură neagră pare că înghite sute de mii de euro destinate prevenției.

Sorin Constantinescu, președintele Asociației Operatorilor de Cazinouri din România, confirmă: ”Statul avea obligația să autorizeze nașterea unei asociații, fundații sau orice altă formă de organizare, cu psihologi plătiți, pentru prevenirea dependenței de jocuri de noroc. Banii sunt la Guvern, dar nu sunt folosiți cum trebuie. Fiecare aruncă pisica în ograda celuilalt”.

Totuși, din industria de pariuri, nimeni nu cunoaște nimic clar despre acest fond! ONJN, for condus de Sebastian Ionescu, nu a răspuns până la închiderea ediției, deși are un set de întrebări dedicat.

Fondul uitat

În 2015, prin Legea 124, articolul 1, punctul doi, Guvernul reglementa piața jocurilor de noroc, obligând organizatorii de jocuri de noroc să înființeze o fundație care să le ofere sprijin dependenților. Legea prevedea înființarea unui fond de stat, la dispoziția ONJN, pentru prevenirea dependenței. Fiecare companie de jocuri de noroc trebuia să contribuie la acest fond cu 1.000 de euro pe an, respectiv cu 5.000 de euro pentru operatorii online și Loteria Națională. Dar nu s-a făcut nici un fond și nici o fundație!

ONJN spune că ”articolul de lege la care faceți referire a fost abrogat prin OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Prin același OUG a fost înființată în cadrul ONIN o activitate pentru promovarea respectării principiilor și măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, astfel cum sunt acestea reglementate de prevederile art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea ONJN și pentru modificarea și completarea OUG a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare”.

ONJN este o instituție publică în subordinea Guvernului cu atribuții de autorizare, monitorizare și control în domeniul jocurilor de noroc, iar jucătorii sunt protejați de legislația specifică jocurilor de noroc. Conform legii, în activitatea sa, ONJN urmărește respectarea principiilor de prevenire a dependenței și sprijină toate inițiativele asociațiilor de profil în privinta jocului responsabil.

Dependenții, cei care chiar conștientizează viciul, cer ajutor. De oriunde. Statul are un hățiș de legi.

„Joc Responsabil”, coordonat și finanțat de cei din industrie

N-avem fond de stat, avem „Joc Responsabil”. E singurul program dedicat persoanelor care se confruntă cu probleme de joc și care oferă un ajutor acestora. Înființată în 2012, asociația are ca scop prevenirea jocului compulsiv, educarea privind un comportament responsabil față de jocurile de noroc, instruirea angajaților din sălile de joc, precum și identificarea și asistarea jucătorilor cu probleme legate de jocurile de noroc prin intervenție multiplă.

Programnul pune la dispoziție o linie telefonică gratuită de tip TEL VERDE – 0800.800.099, prin care dependenții pot intra în contact cu unul dintre psihologii asociației și pot obține o programare la unul dintre cabinetele din București, Cluj, Constanța, Craiova și Iași pentru evaluare și consiliere psihologică.

Asociație de drept privat, Asociația Joc Responsabil (AJR) e sponsorizată de asociațiile caselor de pariuri licențiate.

”Suntem susținuți și finanțati de operatorii din industria de jocuri de noroc din România, din dorința operatorilor din industrie de a încuraja jocul responsabil. Suntem încă într-un proces de dezvoltare – posibil doar cu sprijinul industriei. Practica finanțării și sprijinirii programelor de joc responsabil de către industria de profil este una internațională, așa după cum și alte industrii susțin diferite programe de responsabilitate socială, aflate în strânsă legătură cu domeniul lor de activitate”, susțin cei din AJR.

Liviu Popovici e președintele Romanian Bookmakers, dar și președintele Asociației Joc Responsabil. Fostul director al Stanleybet apără atât drepturile organizatorilor de jocuri de noroc, cât și pe cele ale jucătorilor!

Conform Registrului Comerțului, citat de DoR, Steliana Rizeanu, unul dintre psihologii asociației, a avut o companie al cărei domeniu de activitate erau jocurile de noroc și pariurile. Cealaltă coordonatoare a programului e Leliana Pârvulescu. Firma ei de consultanță i-a avut printre clienții săi pe cei de la compania de jocuri de noroc Game World, deținută de Game City SRL, și pe Romanian Bookmakers (Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România).

„Nu avem contract de exclusivitate, pot colabora cu cine doresc”

”Asociația nu are un contract de exclusivitate cu nici unul dintre psihologii cu care colaborează, aceștia pot colabora cu oricine doresc. Atât Leliana Pârvulescu, cât și Steliana Rizeanu se bucură de recunoaștere națională în domeniul psihologiei comportamentale, publică lucrări și susțin seminarii de specialitate, inclusiv în alte țări europene”, spune AJR.

Dependenții fără noroc

„Dacă pentru dependenții de alcool și de droguri sunt mai multe programe, ONG-uri care vin în sprijinul lor și, astfel, au o șansă de vindecare, dependenții de jocuri de noroc ca mine nu au acest… noroc”, acuză Zoli, care acum trăiește pe străzi, în București, de pe o zi pe alta, la mila amicilor și în ping-pongul celor care ar trebui să aibă grijă de astfel de persoane.

Zoltan s-a oferit voluntar să lucreze pentru Asociația Joc Responsabil. „Dependenții au dreptul la un program independent, fără interese obscure”, mai spune el.

Nu mă voi opri până când nu vom avea un program eficient la care noi, cei dependenți, vom putea apela cu încredere

– Zoltan Toth

„Da, sunt mic escroc, recunosc”

„Da, sunt dependent, pierderile mele sunt de aproape 200.000 de euro!”.

De unde a avut banii?

“Am avut un apartament în Brașov, am avut mașină, am avut economiile mele. Am muncit pentru multinaționale, pe partea de marketing, pentru că am făcut o facultate de profil, am avut bani, însă am pierdut tot”, afirmă.

Timpul trecut doare. Totul e raportat așa: “Înainte, eram un tânăr normal, aveam loc de muncă, eram băiat onorabil, sociabil. Am devenit dependent, am făcut greșeli uriașe, m-am împrumutat și nu am mai fost capabil să restitui banii, am pierdut prieteni, am mințit familia. Un mic escroc, recunosc”.

Dacă ar putea, ar da timpul înapoi. “Poate aș renunța să joc. Sincer, oricât m-aș controla, nu reușesc să mă abțin. E viciu, boală!”.

A început să joace în penultimul an de facultate: “Mi-am făcut cont online, la o casă de pariuri sportive, nu de poker sau de păcănelele”.

Afirmă că a reușit câștiguri de peste 100.000 de lei, de mai multe ori. Pierderi, la fel: “Online, nu-ți dai seama de valoarea banului. Vezi doar cifre acolo! Tot ce luam, băgam tot înapoi”.

Un cerc din care nu poate ieși decât cu ajutor de specialitate.

Familia nu are nici o vină. Sunt oameni simpli, de la țară. Au încercat să mă ajute, dar principalul vinovat sunt eu. Bine că nu am soție și copii, că mai nenoroceam o familie

– Zoltan Toth

Taxele percepute în anul 2018 operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc și activități conexe pe teritoriul României s-au ridicat la 300.000.000 de euro.

Conform studiului “Pariurile și Jocurile de noroc în România”, realizat de GfK România pentru Asociaţia ROMSLOT şi Romanian Bookmakers – Patronatul organizatorilor de Pariuri din Romania în 2016, România se situează la limita de jos a mediei europene privind consumul de jocuri de noroc, cu 0,6% din populația de peste 18 ani (98.000 de indivizi) ca practicanţi care au depăşit linia divertismentului, în raport cu media europeană care se situează între 0,5 și 2% indivizi cu probleme de joc din totalul populaţiei de peste 18 ani. Unele surse vorbesc, însă, de un număr de dependenți de trei ori mai mare!

În prezent, în România există 15.000 de agenţii cu aparate de tip slot machine, aşa-numitele “păcănele” şi 10.000 de agenţii de pariuri, potrivit ONJN. Asta înseamnă că la o populaţie adultă de 15.000.000 de oameni, există o agenţie de jocuri de noroc la 600 de persoane.

În 2017, valoarea globală a pieţei jocurilor de noroc s-a situat la circa 1,2 miliarde de euro, iar în 2018 a ajuns la 1,5 miliarde de euro. Industria jocurilor de noroc contribuie cu circa 0,3-0,4% la PIB pe zona de taxe.

Nimeni nu realizează sau nu vrea să realizeze efectele acestei dependențe: sute de sinucideri anual, mii de infracțiuni pe care acești dependenți le comit pentru a-și hrăni dependența, zeci de mii de familii distruse, oameni ajunși pe străzi, sunt efectele dezastruoase ale acestui viciu

– Zoltan Toth

Zoltan Toth: „Vindecarea unui dependent are nevoie de mult mai multe ședințe”

“Programul Joc Responsabil oferă suport telefonic, dar ca cineva să îți răspundă în intervalul afișat pe site, 10.00-19.00, îți trebuie noroc. Oricum asistența telefonică pentru un dependent e ineficientă și vă spune asta un dependent care a stat de vorbă în ultimii ani cu sute de dependenți. Acest program mai oferă și două ședințe gratuite. Un dependent vă spune că două ședințe sunt practic inutile, insuficiente, vindecarea are nevoie de mult mai multe ședințe de consiliere psihologică, în unele cazuri e necesar tratament cu medicamente”, spune Zoltan.

7 minute, apoi trimis la un consult de 200 de lei

“În urmă cu trei ani, am sunat prima oară la numărul afișat pe site. După vreo patru încercări mi-a răspuns cineva și m-a programat la un psiholog, pentru următoarea săptămână. Simțeam că am nevoie de ajutor urgent, dar nu aveam de ales, trebuia să aștept.

Dependenții de jocuri de noroc în general sunt impulsivi și reacționează la nervi. Trebuia să aștept 9 zile, ziua programării. Țin și acum minte, am fost programat la ora 15.00, eu eram cu o oră înainte la adresa specificată și așteptam cu nerăbdare să intru și să mă descarc.

Ședința a început la ora 15.00, psihologul s-a prezentat, am povestit despre mine, dar nu ajunsesem să vorbesc despre dependența mea. La 15.07, m-a oprit și mi-a spus că îi pare rău, dar are o altă programare și mi-a propus ca pentru o discuție mai lungă să mă programez la o clinică, evident cu plată.

Ulterior am aflat că această clinică privată este clinica doamnei doctor Rizeanu, unul dintre coordonatorii programului Joc Responsabil”, explică Zoltan.

Ședința ar fi urmat să fie coste 200 de lei. “Un dependent, dacă are 200 de lei, cu siguranță nu o să meargă la un psiholog, ci primul loc în care se va opri va fi o sală de jocuri”, crede brașoveanul.

Diagnosticul de la Obregia

Cum-necum, a urmat o perioadă ceva mai relaxată. Cu ajutorul familiei, a făcut tratament la un cabinet psihiatric, apoi s-a internat la Spitalul Alexandru Obregia, unde a căpătat și un diagnostic: joc patologic, tulburare de control a impulsurilor.

În acest an problemele s-au reacutizat

“Am jucat pe un site online, am pierdut sume importante. Am depus plângere la ONJN contra agenției la care jucam, că nu mi s-a închis contul la solicitarea mea. Era singura variantă să nu mai joc. Au neglijat punctul 8.1, termeni și condiții.

Am făcut plângere contra lor și contra celor de la Asociația Joc Responsabil. Ba am și protestat și am intrat în greva foamnei în fața ONJN. După câteva zile, doamna psiholog Pârvulescu mi-a propus să mă ajute, urmând să fiu implicat ca voluntar în acțiunile asociației”, povestește Zoli, care spera într-o continuare fericită.

Contactată de Libertatea, compania la care Zoli juca online, Betano, a reacționat: ”Clienții nostri au controlul contului de joc deschis pe platforma online. Aceștia pot alege inchiderea contului oricând și cu efecte imediate, prin selectarea opțiunii disponibile pe platformă, fără ca aceasta acțiune să implice intervenția unui angajat al companiei.

În situația în care cererea de inchidere a contului se transmite către Departamentul de Asistență Clienți, fără a include toate detaliile necesare, accesul la cont se restricționează automat și imediat până la momentul in care cererea este completată corespunzător.

După ce detaliile sunt confirmate de deținătorul contului de joc, cererea este implementată imediat, contul fiind inchis permanent sau temporar, conform instrucțiunilor transmise.

Cazul la care faceți referire a fost analizat de autoritățile competente din România, concluziile investigației fiind în sensul că societatea a respectat toate cerințele legale.

Nu am oferit nici un fel de suport clienților platformei online în schimbul retragerii unei plângeri adresată companiei și nu am desemnat nici o persoană în sensul aratat.

Scopul nostru este de a le oferi clienților o experiență cât mai plăcuta și avem politici foarte stricte în ceea ce privește stilul de joc responsabil”.

”Domnul Toth a depus la Registratura Generală o sesizare prin care exprima o serie de nemulțumiri legate de modul de derulare a programului “Joc Responsabil” și o sesizare privind organizatorul de jocuri de noroc la distanță GML Interactive LTD, ce operează platforma http://ro.betano.com. ONJN a intreprins cu celeritate toate măsurile legale, conform competențelor și a demarat verificări asupra aspectelor reclamate, la finalul acestora constatându-se că operatorul nu a încălcat prevederile legislașiei specifice. Domnul Toth a fost primit în audiență, fiind întocmită o fișă ce a fost luată la cunoștință și semnata de petent, acesta menționând că a fost mulțumit de modul în care a relaționat cu reprezentanții ONJN”, spune și ONJN.

Ping-pong cu planul de recuperare

“M-a cazat la un hotel, apoi am stat câteva zile la un centru. Ideea e că mi-au cerut ca, în schimbul sprijinului lor, să-mi retrag toate plângerile. Am refuzat și am fost ținut în stand by. Am avut o întâlnire și cu doctorului Cristian Andrei, mi-a făcut chiar și o variantă de contract, cu plan de refacere, trebuia să-mi caut locuință a cărei chirie trebuia să o achite ei! De atunci însă, nimic! Sunt pe străzi, cum mă vedeți”.

În ciuda unui limbaj greu tolerabil folosit de Toth, Asociația Joc Responsabil i-a răspuns, i-a asigurat mai câteva ședințe de terapie și i-a elaborat un plan de recuperare. Dar acesta nu e încă pus în practică.

”În cazul în care cei care apelează la noi doresc să continue terapia, aceștia beneficiază de tarife preferențiale. Pentru cazuri excepționale, la recomandarea psihologilor din program, Joc Responsabil poate acoperi financiar un plan mai amplu de terapie”, explică Asociația. E chiar cazul lui Toth!

Ce prevedea planul de recuperare psiho-socială pentru Zoltan Toth (4 aprilie 2019). I l-a elaborat doctorul Cristian Andrei

Viziune

Cazul inițial nefericit al lui Zoltan va deveni o poveste de succes care să inspire persoanele aflate în dificultate din cauza problemelor de joc.

Obiective

La sfârșitul aplicării planului de recuperare, Zoltan va avea acces la surse de subzistență, va fi capabil să elimine jocul de noroc pentru o perioada de cel puțin 2 ani și va avea un echilibru psiho-emoțional stabil.

Suport pentru stabilizare psiho-emoțională

Zoltan va participa la două serii de câte șase ședințe de consiliere psihologică gratuita în cadrul Institutului de Relații Umane pentru a ajunge să fie într-o stare de funcționare psihosocială optimă în vederea recuperării.

Informare

Zoltan va primi informații utile despre desfășurarea planului de recuperare, atât înainte, cat și în timpul aplicării lui, va primi informații despre programul Joc Responsabil și va oferi la rândul lui informații despre starea lui planurile lui și dificultățile întâmpinate.

Controlul situației

Dată fiind vechimea și severitatea dependenței de joc, va fi numit un administrator al vieții sociale a lui Zoltan, care va administra banii, obiectivele și deciziile importante împreună cu Zoltan.

Recuperare socială

Domiciliu stabil închiriat in Bucuresti pe perioada desfășurării planului.

Integrare în muncă prin contracte sau proiecte plătită prin intermediul administratorului.

Acces la logistica profesională (laptop, internet).

Utilizarea experienței lui Zoltan în programele educative.

Durată: 6 luni.

Valori ale planului de recuperare

Zoltan este beneficiarul planului, dar și un membru al echipei de implementare.

Tenacitate și acordarea unor șanse noi, chiar dacă există momente de dificultate.

Familia va fi informată de către Zoltan și va fi implicată în toți pașii de recuperare.

Deciziile vor fi luate doar după ce informația va fi corectă, diversă, purtătoare de soluții.

Persoanele implicate vor da dovadă de onestitate și implicare pozitivă.

Factorii implicați:

Toth Zoltan va da dovadă de tenacitate, va lua în serios programul și va contribui activ la desfășurarea lui. Va trata cu respect ceilalti factori implicati și va evita acțiunile ostile, inclusiv de defăimare impotriva lor.

Institutul de Relații Umane va oferi consiliere psihologică, informații utile, motivație, sprijinul tehnic pentru implementarea programului.

Familia va da dovadă de atitudine pozitivă, va evita critica și sancționarea lui Zoltan, va sprijini material în limita posibilităților desfășurarea planului, prin intermediul administratorului.

Asociația Joc Responsabil va administra material și logistic desfășurarea planului, va aduce împreună factorii implicați, va oferi informații utile.

Companii din industrie vor oferi sprijin material desfășurării planului, vor aborda pozitiv situația lui Zoltan.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc va folosi cazul de succes al lui Zoltan pentru a sprijini la nivel național și alte persoane aflate în situații similare.

Servicii sociale ale autorităților locale vor sprijini inserția socială a lui Zoltan.

Eram fericit, parcă simțeam că e un nou început și, cel mai important, că o să pot ajuta programul, că o să îmi spăl din păcate ajutând alți dependenți. Știu prin ce am trecut și prin ce trec și chiar vreau să fiu un exemplu de «așa nu», pentru tinerii acestei țări

– Zoltan Toth

Acest plan convenit nu e pus încă în aplicare!

„Am avut nenumărate tentative de sinucidere”

Zoltan mărturisește că își pierde des controlul:

“Nu vreau să mi se plângă de milă, vreau să se facă ceva pentru dependenții în situația mea. Încerc să mă lupt, dar simt că am nevoie de tratament! Da, am avut nenumărate tentative de sinucidere, am încercat de câteva ori, m-am gândit și de mai multe ori.

Ceva m-a oprit, probabil dorința nebună de a îmbunătăți acest program de reabilitare. Ce va fi mâine? Habar n-am. Să mă duc acasă, la Ormeniș? Pe părinți i-am mințit de prea multe ori, m-au abandonat, nu mai am așteptări de la ei!”.

Am depus plângeri la ONJN, OPC, am trimis scrisoare și la Guvern, solicitând o audiență. Legislație există, însă nu se respectă

– Zoltan Toth

„E greu să recomanzi ceva unui dependent”

“Am vorbit cu mulți dependenți, cunosc oameni vindecați și oameni care se plâng. Mulți nu au auzit de acest program. Se scrie că sunt 100.000 de persoane afectate de dependență. Aceste cifre aparțin organizatorilor de jocuri de noroc, nu unor instituții independente, cifrele sunt mult mai mari.

Din păcate, e greu să recomanzi ceva unui dependent. Mai degrabă, familiilor le-aș recomanda să fie alături de copii, de tineri, care sunt majoritate. Mai nou, sunt și multe fete dependente. Să îi sprijine, să le accepte greșelile, să le reproșeze cât mai puțin. Fără familie și tratament, nu se poate”, e mesajul lui Zoli.

Fără bani de tratament, dependenți joacă o ruletă rusească! Cine îi ajută pe acești oameni?

„Reușita noastră depinde de deschiderea lui”

”Tratăm cu maximă seriozitate situația domnului Zoltan Toth și suntem alături de domnia sa cu tot ceea ce putem face, însă reușita încercărilor noastre de a-l sprijini depinde exclusiv de deschiderea sa față de suportul pe care Asociația Joc Responsabil i-l poate oferi.

În ceea ce privește jucătorii cu probleme de adicție de jocuri de noroc, principalul rol asumat al AJR este de a-i asista și de a le oferi ședințe de evaluare și terapie atât lor, cât și familiilor acestora, împreună cu psihologi și psihoterapeuți specializați în problematica jocurilor de noroc”, spun reprezentanții asociației.

”AJR derulează programul Joc Responsabil, cel mai important și amplu program național dedicat persoanelor care se confruntă cu probleme de joc, totodată singurul din România care oferă un ajutor concret acestora. Singurele condiții pe care programul le impune jucătorilor este să accepte consilierea psihologică și evident să nu mai participe la activități de tipul jocurilor de noroc”, adaugă AJR.

1.390 de persoane au sunat la helpline-ul Joc Responsabil, 681 s-au programat la unul dintre cabinete, iar 495 s-au prezentat fizic la unul dintre cabinete pentru ședințe de consiliere gratuită

Dependenții nu prea există pentru statul român. Numărul lor e de câteva sute de mii

– Eugen Hriscu, psihiatru și fondatorul ONG-ului Aliat, care activează în domeniul tratamentului abuzului și dependenței de alcool și droguri, pentru DoR



”Toate studiile de specialitate arată că dependența propriu-zisă de jocuri de noroc nu există. Sunt persoane care sunt predispuse adicțiilor, iar jocurile de noroc sunt doar o formă prin care se manifestă această predispoziție. Dacă nu ar fi fost expuse jocurilor de noroc, acestea ar fi fost substituite de altceva. Vorbim despre un fenomen adictiv care are la origine, de cele mai multe ori, alte probleme și vulnerabilități ale individului.

La nivel internațional, s-a agreat faptul că adicția de jocuri de noroc nu este similară dependenței de alcool sau de substanțe halucinogene. Pentru presă, dramele de acest timp reprezintă un subiect de știri. Cu toate acestea, din punct de vedere statistic au o relevanță foarte mică, fiind cazuri absolut izolate.

În rest, pentru marea majoritate a jucătorilor, pariurile sportive și jocurile de noroc sunt doar un mijloc de divertisment. Ca atare, trebuie făcută o distincție clară între jucătorii care ocazional participă la activități de jocuri de noroc și cei care au comportamente de tip adictiv, care au depășit limita divertismentului”, spune Asociația Joc responsabil.

”La ora actuală există mai multe studii realizate la nivel internațional, ce pot fi ușor găsite la o căutare pe Internet, și care arată că folosirea canalelor media pentru proliferarea unor informații legate de suicid duce la creșterea ratei de sinucideri”, pretinde AJR.

În acest context, este evidentă importanța existenței unor programe specifice care să vină în sprijinul persoanelor care pot dezvolta o problemă legată de jocurile de noroc.

Exact ce am căutat și noi pentru a afla unde trebuie să meargă oamenii cu probleme de adicție.

Dr. Andrei: „Sunt puțini specialiști”

Dr. Cristian Andrei, psihoterapeut și coordonator al programului Joc Responsabil, prezintă mai multe sfaturi pe acest subiect, prin care explică de ce terapie e dificilă și îndelungată.

Sfatul 1: Nu oferi bani în mână jucătorului dependent. De cele mai multe ori nu îi mai primești înapoi, iar boala lui este stimulată de banii oferiți. Nu plăti datoriile lui, pentru că favorizezi o cămătărie prelungită. Pentru a avea acces la bani, dependentul minte extrem de des. Mesajele lui sunt emoționante, aproape convingătoare.

Sfatul 2: Nu te supăra că te minte, dar să nu faci ceea ce îți cere: să te împrumuți pentru el, să joci cu el, să întreprinzi acțiuni care duc la bani. Dacă nu reușește să joace, persoana dependentă devine chiar agresivă. Refuză activitățile fără bani, refuză ocazia de a munci pentru supraviețuire. În schimb, pune presiune pe tine să obțină numerar, iar dacă te menții pe poziție, te poate jigni, ca mai apoi să se lamenteze iar. Asta se întâmplă pentru că dependentul este o persoană care consideră că i se cuvin banii ca o hrană.

Sfatul 3: Persoanele din jurul dependentului trebuie să comunice și să acționeze unitar. Este necesar să îl sprijine cu facilități sociale (locuință, hrană, activitate), dar și pentru terapie. Terapia este dificilă și îndelungată. Ea începe prin recunoașterea problemei, se bazează pe intervenție în jurul persoanei și este marcată de multe minciuni și dezamăgiri. Apar multe recăderi, iar succesul apare când cel în cauză știe că a juca înseamnă a pierde, că se poate mulțumi cu sume mici, rezultate din muncă.

Sfatul 4: Caută sprijinul terapeutic cu atenție. Sunt puțini specialiști în dependența de jocul de noroc. Aceștia sunt profesioniști care cunosc mediul sălilor de joc și al Internetului; au multă răbdare, dar și cunoștințe de psihiatrie, pentru că, adesea, dependentul are dinainte de a juca o tulburare de personalitate și depresie, necesitând uneori internări și medicamente.

“Am protestat câteva zile la rând în fața ONJN, zi și noapte, evident fără să fiu băgat în seamă. Una dintre angajatele ONJN mi-a sugerat să mă sinucid. Într-o discuție telefonică, domnul Sebeși mi-a declarat că face ce vrea cu banii asociației, deoarece sunt banii lui.

La aproape patru săptămâni de la sesizările mele, ONJN mi-a trimis un răspuns, declinându-și competența față de cazul meu vs Asociația Joc Responsabil și compania de pariuiri. Nu militez pentru închiderea, interzicerea jocurilor de noroc, dar mă voi lupta până la ultima picătură de energie ca aceste nereguli să fie îndreptate”, spune Zoltan Toth

”Vă putem asigura că întreg personalul ONJN care a intrat în contact cu domnul Toth nu a depășit limitele profesionale și umane, respectând Codul etic și regulile de conduită. Ne delimităm făra echivoc de afirmațiile domnului Toth”, a transmis ONJN



Înainte de închiderea ediției, am primit un telefon de la Zoli: „Dacă îmi revin, să scrie că asta se va întâmpla exclusiv datorită mie”. Găsise un loc de muncă și un pat pe care să pună capul.

Primul pas pentru dependenți e să încerce să se salveze singuri.

