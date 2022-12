Videoclipul, conform unui ofițer militar indian în serviciu, care cunoaște confruntările de la granița dintre China și India, a fost filmat în statul indian muntos Arunachal Pradesh, la Linia de Control Actual, granița de facto dintre cele două țări, pe 28 septembrie 2021.

The wildest thing about the India-China conflict is that by mutual agreement, both sides fight exclusively with melee weapons. https://t.co/GGOnV1tUIE

Deși nu este clar cine a filmat sau a lansat videoclipul, acesta a început să circule marți pe rețelele de socializare indiene, la doar câteva ore după ce Ministerul indian al Apărării a confirmat că vineri a avut loc o încăierare la graniță, în îndepărtatul sector Tawang din nord-estul Indiei. Primul incident raportat în aproape doi ani.

Kudos to the #IndianArmy for thwarting Chinese PLAs attempts to invade Indias territory! India must never allow the Chinese to even gain an inch. India does not share a border with China; India shares borders with East Turkistan & Tibet. Go home China!

