Potrivit presei din India, aproximativ 300 de soldați chinezi au încercat să înainteze către vârful Tawang, o zonă de înaltă altitudine, însă au fost opriți de soldații indieni. Între cele două părți a izbucnit o încăierare corp ca corp, fiind aruncate și pietre, în urma căreia mai mulți soldați din ambele tabere au fost răniți.

#BREAKING : More than 300 Chinese soldiers and aproxx 150 Indian soldiers were part of Tawang clashes. Approx 100 Chinese soldiers injured, 12 captured by IA ( later released) while number of injured IA Soldiers are less than 20.#ArunachalPradesh #LAC (Sources) (File Video) pic.twitter.com/lC2oEWoqMs