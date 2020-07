În paralel, ciocniri între manifestanţi şi poliţişti au fost din nou înregistrate în noaptea de vineri spre sâmbătă în oraşul Portland, în Oregon, scena de peste două luni a unor astfel de acţiuni.

Dar la Seattle, în statul Washington, noaptea de sâmbătă spre duminică a fost în mod special agitată, cu o replică poliţienească la o tentativă a manifestanţilor de a declanşa un incendiu în faţa unui centru de detenţie pentru minori.

Unii manifestanţi au încercat să se protejeze de gazele iritante cu jet de ardei iute recurgând la umbrele, potrivit unui jurnalist AFP aflat la faţa locului, martor şi al detunăturilor grenadelor cu efect de orbire, conform Agerpres.

Potrivit Seattle Times, 16 persoane au fost reţinute.

#GestapoTrump thugs pepper spraying a nurse in scrubs at the Seattle protests is cowardly and grotesque. These are our essential, front-line workers against COVID-19. WHAT. THE. FUCK. pic.twitter.com/r4IcLn9VDR

La Portland, epicentrul protestelor, unii manifestanţi au încercat să dărâme o barieră de securitate în faţa tribunalului federal.

Mişcarea de protest în acest oraş din nord-vestul SUA începuse, la fel ca în alte părţi în ţară şi în lume, după moartea la sfârşitul lunii mai a unui afro-american, George Floyd, sub genunchiul unui poliţist alb la Minneapolis.

Ea s-a amplificat când la mijlocul lunii iulie la Portland au sosit poliţişti federali.

În numeroase înregistrări video publicate pe reţelele de socializare, pot fi văzuţi aceşti agenţi în ţinută paramilitară şi fără însemne de identificare, utilizând vehicule fără însemne instituţionale pentru a reţine manifestanţi, turnând astfel gaz peste foc.

#seattleprotest who is this man? He is standing in front of the protesters drinking and says he will attack us when the officers charge. The cops have done nothing about his threats and wont even acknowledge this. pic.twitter.com/ilz4yMDTdb