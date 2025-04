Articol opinie de Elizabeth Warren, senator american de Massachusetts și liderul democrat din comisia senatorială pentru bănci.

Zeci de milioane de americani se întreabă cu nerăbdare ce se va întâmpla cu locurile lor de muncă, cu economiile lor pentru pensie și cu viitorul lor. Dar, spre deosebire de 2020, turbulențele de astăzi nu sunt declanșate de un virus mortal; în schimb, această criză a fost creată de președintele Statelor Unite. Economia se prăbușește din cauza faptului că Trump a impus noi taxe vamale aproape tuturor țărilor din lume pentru produsele pe care le vând în SUA – fără nicio logică sau motiv.

Tarifele sale nu vor promova locurile de muncă și industria la nivel național. Ele nu vor construi lanțuri de aprovizionare rezistente. Și cu siguranță nu vor uniformiza condițiile de concurență pentru lucrătorii americani. În schimb, planul lui Trump va fractura lanțurile de aprovizionare, va stopa noile investiții și va duce la creșterea șomajului.

După cum a remarcat președintele Rezervei Federale, Jay Powell, inflația va crește probabil, ceea ce va face viața mai inaccesibilă pentru familiile muncitoare de pretutindeni. Toți indicatorii economici sunt pe roșu, dar încă mai avem timp să evităm o criză în toată regula și să limităm pagubele care vor urma. Președintele s-a concentrat asupra planului său dezastruos, iar secretarul său al Trezoreriei, Scott Bessent, este prea ocupat să inventeze povești pentru a-și face treaba și a preveni consecințele.

Prin urmare, revine acum Congresului sarcina de a limita pagubele. Politica tarifară a lui Trump se bazează pe International Emergency Economic Powers Act (Legea privind puterile economice internaționale de urgență), care conferă președintelui puteri largi de reglementare a comerțului internațional pentru a face față unor amenințări extraordinare și unei urgențe naționale declarate.

El a declarat că relațiile noastre comerciale de lungă durată cu zeci de țări constituie brusc acest tip de urgență națională. Nu este așa. În conformitate cu termenii legii, Congresul poate adopta o rezoluție de anulare a acestei declarații. Senatorul Ron Wyden și cu mine am introdus o rezoluție bipartizană care va impune un vot cu majoritate simplă și ar putea pune capăt acestui sabotaj al economiei noastre.

Săptămâna trecută, o mână de republicani și-au demonstrat neliniștea față de politicile tarifare ale lui Trump când s-au alăturat tuturor democraților din Senat pentru a începe procesul de inversare a declarației sale de „urgență” care justifică un război comercial cu Canada. Dar o mână nu este suficientă. Avem nevoie de mai mulți republicani care să își înăsprească coloana vertebrală și să adopte rezoluția noastră pentru a rezolva această problemă.

Dacă atât Trump, cât și republicanii din Congres refuză să țină în frâu politica actuală, fiecare familie și fiecare colț al economiei noastre va fi afectat, deoarece oamenii își vor pierde locurile de muncă, cheltuielile de consum vor scădea, creditorii se vor confrunta cu default-uri și încrederea în sistemul nostru financiar se va eroda. Cu toate acestea, Partidul Republican pare hotărât să agraveze problema. Sâmbătă dimineața devreme, republicanii din Senat au adoptat o rezoluție bugetară care prevede adoptarea rapidă a unor reduceri masive ale Medicaid și ale asistenței alimentare, astfel încât să poată finanța mii de miliarde de dolari de cadouri fiscale pentru miliardari și marile corporații.

Iar loviturile economice continuă să vină. Elon Musk a declarat că asigurările sociale sunt o „schemă Ponzi”, în timp ce își ia drujba de la agenția care livrează cecuri milioanelor de bătrâni care depind de ele. Așa-numitul Departament pentru eficiență guvernamentală a tăiat miliarde de dolari din granturile de cercetare care alimentează inovarea și sprijină locurile de muncă bune din fiecare stat al națiunii, în timp ce departamentele de sănătate publică și centrele de sănătate comunitară reduc serviciile și se întreabă dacă pot rămâne deschise.

Fiecare dintre aceste decizii dă o lovitură puternică economiei noastre, iar impactul va fi cumulativ. În loc să încerce să provoace mai multă durere și să adâncească criza, Congresul și administrația Trump ar trebui să se pregătească să acționeze rapid dacă economia noastră intră în recesiune. Ar trebui să fie pregătiți să extindă sprijinul pentru Medicaid – nu să îl reducă – astfel încât milioanele de oameni care își pierd locurile de muncă din cauza proastei gestionări economice a lui Trump să nu își piardă și acoperirea medicală.

Să fie pregătiți să extindă securitatea socială – nu să o desființeze – prin adoptarea unei ajustări temporare de urgență, astfel încât pensionarii care nu vor avea niciodată șansa de a-și recupera economiile pierdute să fie puțin mai bine protejați de haos. Și să consolideze standardele de supraveghere și de capital pentru bănci – nu să le submineze – astfel încât contagiunea financiară să nu distrugă sistemul nostru financiar.

Trump poate fi un om arogant care cinează la lumina lumânărilor cu donatorii săi bogați, în timp ce politicile sale mioape dau foc economiei noastre. Dar el nu este un rege, iar Congresul nu este neputincios. Putem acționa pentru a-l opri și ar trebui să o facem.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

