„Când cineva vorbeşte de o ”reglementare diplomatică”, acesta propune de fapt ca Ucraina să dea curs ultimatumului dat de Rusia: să-şi dea teritoriile şi să-şi recunoască înfrângerea. Poporul ucrainean nu va fi niciodată de acord cu aceasta. Astfel încât am o rugăminte: nu mai propuneţi Ucrainei capitularea sub masca diplomaţiei!”, susţine Podoliak în mesajul său.

When someone talks about „diplomatic settlement”, they are actually proposing Ukraine to fulfill Russias ultimatum: „give away territories, admit defeat”. Ukrainian people will never agree to this. Therefore, a request: stop offering Ukraine capitulation disguised as „diplomacy”