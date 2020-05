Votul consilierilor Primăriei Sectorului 1 a asigurat familiei cu opt copii, care stătea într-o cazarmă, chiria într-o casă

De Florinela Iosip, Eli Driu (foto),

Familia Găman locuiește cu cei opt copii, de un an și jumătate, într-o cazarmă dezafectată de la marginea Capitalei, vizavi de Cimitirul Străulești II, o zonă pustie în care se mai află doar o benzinărie și un adăpost pentru câini.



De atunci, cei zece oameni au trăit într-o frică permanentă că vor fi evacuați. Mama, Ioana Găman, a bătut în ultimele luni la ușile Primăriei Sectorului 1 pentru sprijin ca să se mute într-o locuință decentă.

După câteva luni, în care Ioana și membrii Frontului Comun pentru Dreptul la Locuire (FCDL) au bătut la ușile Primăriei Sectorului 1, autoritatea locală a dat joi o decizie prin care familia Găman, dar și alte familii nevoiașe care n-au o locuință pot beneficia mai ușor de ajutorul de chirie.



Până acum, puteau accesa acest ajutor doar familiile care erau pe lista de priorități. Din cauze birocratice, lista pentru anul 2020 nu a fost încă adoptată. Iar primăria a venit cu soluții pentru cei care și-au depus totuși dosarele complete, cum este și familia Găman.



Am găsit o casă normală. E la curte, are 4 camere, bucătărie, toaletă, curent, magazie, tot. Copiii încă nu au văzut-o, dar de abia așteaptă. Până pe 1 iunie, sper să ne aranjăm toate lucrurile.

La Sectorul 1, ajutorul de chirie este gândit ca o formă de sprijin în așteptarea unei locuințe sociale, proces care poate dura și zece ani, explică activiștii pentru dreptul la locuire.

Activista Ioana Vlad, specializată în dreptul la locuire, explică ce alte modificări au fost adoptate prin Hotărârea de consiliu 65/2019 și care va fi impactul lor:



1, Sumele nu mai sunt acordate pe numărul de camere, ci doar în funcție de mărimea familiei. Dacă ai o familie de 2 membri, nu mai ești obligat să găsești un apartament de 2 camere în chirie. Asta va duce la supraaglomerarea familiilor în apartamente, dar le va crește șansele de a-și găsi o chirie.

2. Cresc sumele pentru ajutorul de chirie. Pentru două persoane crește de la 900 la 1.000 de lei, pentru familiile până în cinci persoane de la 1.100 la 1.300 de lei. Se introduce categoria familiei cu peste cinci copii, care poate beneficia de 1.700 de lei, cum e și în cazul familiei Găman.

3. Persoanele cu amenzi, chiar și sub 200 de lei, nu mai pot beneficia de ajutorul de chirie. Înainte aveai acces la ajutor, dacă amenzile nu depășeau 200 de lei.

Ioana Găman, mama copiiilor, și activista Ioana Vlad spun că a fost foarte greu să găsească un proprietar dispus să închirieze o casă pentru o familie cu opt minori.

Am găsit greu, pentru că din start opțiunile au fost limitate de suma acoperită de primărie. Fiind o familie de 10 persoane, am căutat o casă sau un apartament cu cel puțin 3 camere. În decursul ultimelor luni am găsit doar 4 oferte care să se încadreze în banii oferiți de autoritatea locală.