Ședința ar fi trebuit să fie una cu acces restricționat, însă a fost disponibilă online. La ea au asistat inclusiv părinții elevilor școlii respective.

Abia după câteva minute, unul dintre membrii consiliului director a realizat ce se întâmplă: „Of, ședința e deschisă publicului în acest moment”.

În cele câteva minute de acces liber, Richie Masadas, membru CA, a spus, în amuzamentul tuturor: „Fratele meu avea un serviciu de livrare de marijuana medicală, iar clientela sa erau părinții elevilor de la școala noastră”. Iar Lisa Brizendine era deranjată că părinții doresc ca profesorii să funcționeze pentru copiii lor precum un baby-sitter.

1) When officials at the Oakley Union Elem. School district thought they were meeting privately, they used profanity to insult & threaten parents upset by the district's prolonged school closures.



Here's when they realized their mtg was being broadcast to the public.



"Uh, oh." pic.twitter.com/OXbHWq9FMy — Bigad Shaban (@BigadShaban) February 18, 2021

Peste 7.000 de persoane au semnat o petiție prin care solicitau demisia tuturor celor care au luat parte la evenimentul online, iar la două zile după ședință întregul consiliu și-a dat demisia, potrivit superintendentului districtului școlar elementar Oakley Union, Greg Hetrick

Scrisoare cu scuze pentru părinți: „Regretăm profund”

Într-o scrisoare către părinți, cadrele didactice au transmis: „Regretăm profund comentariile care au fost făcute în ședința la începutul acestei săptămâni”.

Este responsabilitatea noastră să modelăm comportamentul pe care îl așteptăm de la studenții și personalul nostru și este obligația noastră de a construi încredere în conducerea școlii. Vă rugăm să nu lăsați eșecul nostru de judecată să arunce o umbră asupra muncii excepționale pe care o fac profesorii noștri, administratorii și angajații”, a se mai notează în document.

Potrivit site-ului consiliului școlar toată posturile sunt vacante acum și pot fi ocupate prin concurs. Toate pozițiile sunt deținute acum de interimari.

Foto: captură CNN

